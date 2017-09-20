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الرئيس الصماد يهنئ ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية بالعام الهجري
[20/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقيات تهان إلى إخوانه ملوك وأمراء ورؤساء الدولة العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1439هـ.
وأعرب الرئيس الصماد في البرقيات عن تمنياته لهم بدوام الصحة والعافية ولشعوبهم المزيد من التقدم.
وأشار إلى ما تجسده هذه المناسبة من مواعظ إيمانية لما من شأنه تحقيق الصلاح في الدنيا والأخرة.. داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الأمة العربية والإسلامية وقد تحقق كل ما تصبوا إليه من رفعة وتقدم وازدهار.
سبأ