ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 20 - سبتمبر - 2017 الساعة 04:37:09م
الرئيس الصماد يقوم بزيارة تفقدية لميدان السبعين
قام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى صباح اليوم بزيارة تفقدية إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، للاطلاع على الترتيبات النهائية لاستقبال المواطنين الذين سيحتشدون غدا بميدان السبعين في العيد الثالث لثورة الـ21 من سبتمبر.
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بالقدس ومواجهات واصابات في ابو ديس ويعتقل 13 فلطسينيا
شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، اجراءاتها العسكرية القمعية في مدينة القدس المحتلة، خصوصا عند بوابات بلدتها القديمة، وسط انتشار واسع لعناصر وحداتها الخاصة، واندلاع مواجهات في بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة، تركزت في شارع المدار
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1015 ) بقيمة 227 ملياراً و718 مليوناً و780 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
ميسي يسجل رباعية في فوز ساحق على إيبار
فاز برشلونة على نادي إيبار بنتيجة 6 / 1 معززًا بذلك صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد أن حقق علامة النجاح الكاملة في المباراة التي شهدت تسجيل ليونيل ميسي 4 أهداف.
آخر الأخبار:
مجلس النواب يهنئ بأعياد الثورة اليمنية ويناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية
مناقشة آلية توزيع المساعدات الغذائية بأمانة العاصمة
مهرجان بمناسبة أعياد الثورة وقافلة دعم من المهندسين اليمنيين
الرئيس الصماد يهنئ ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية بالعام الهجري
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان تنظم ندوة عن مرضى سرطان الدم
[20/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
عقدت بالمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان بصنعاء اليوم ندوة بعنوان "مرضى سرطان الدم المأساة والحلول"بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السرطان الذي يصادف 22 من سبتمبر من كل عام.

ناقشت الندوة وضع سرطان الدم وما يعانيه المرضى جراء نفاذ الادوية الخاصة بهم خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.

 كما تطرقت إلى اهمية الاهتمام بمرضى السرطان ودعمهم وأهمية توسيع المشاركة المجتمعية والوصول إلى كافة شرائح المجتمع والمواطنين لحثهم على المساهمة في دعم مرضى السرطان بإعتبار ذلك عمل إنساني كبير.

   وفي الندوة التي حضرتها وكيلة وزارة الصحة العامة والسكان لقطاع السكان الدكتورة نجيبة عبدالله أشار رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب الدكتور عبدالباري دغيش اهمية الندوة في لفت النظر الى معاناة مرض سرطان الدم والسرطان بشكل عام ووضع الحلول المناسبة لإنقاذهم من هذا المرض.

   وأكد أن لجنة الصحة ستعمل على متابعة القانون الخاص بالسرطان في مجلس النواب وبذل كل الجهود لطرق الأبواب من أجل إنقاذ مرضى السرطان.

  فيما ثمن مستشار وزير الصحة العامة والسكان الدكتور فهد الفضل جهود المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان ودورها الإنساني تجاه المرضى، داعيا رجال المال والاعمال والخيرين إلى القيام بدورهم والمساهمة في انقاذ حياة الأف من مرضى السرطان خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وأكد الدكتور الفضل استعداد الوزارة القيام بدورها في معالجة مرض السرطان حسب الامكانيات المتاحة.. مستعرضا اثار العدوان والحصار على القطاع الصحي وإنعدام الادوية الخاصة بالأمراض المزمنة ومنها ادوية مرض السرطان نتيجة الحصار المفروض على اليمن.

 بدوره أكد رئيس الهيئة العليا للأدوية الدكتور محمد المداني  ضرورة حث الجهات المعنية القيام بدروها تجاه مرضى السرطان خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد .

وقال "يجب الشعور بالمسؤولية تجاه هذه الشريحة من المجتمع ومتابعة مجلس النواب باصدار قانون صندوق رعاية مرضى السرطان" ، مشيرا إلى ضرورة قيام وزارة الصحة بالضغط على المنظمات الدولية باقتطاع جزء من دعمها  لليمن لرعاية مرضى السرطان.

واكد استعداد الهيئة العليا للأدوية التزامها بالتواصل مع التجار وسرعة ادخال الادوية الخاصة بمرضى السرطان والتخفيف من معاناة المرضى.

كما القيت كلمات من مدير الخدمات بالمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان الدكتور رداد الحزمي ورئيس رابطة مرضى السرطان حميد اليادعي وعن الغرفة التجارية والصناعية نبيل عايض أشارت إلى اهمية التزام الجميع بمتابعة احتياجات مرض سرطان الدم والتنسيق بين كل الجهات الرسمية وغير الرسمية لتأمين العلاج الخاص بالمرضى.

  واكدت اهمية استمرار المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في تخصيص جزء من إيراداتها لمساعدة مرضى سرطان الدم ومتابعة اصدار قانون صندوق رعاية مرضى السرطان ومناشدة الشركات المصنعة للدواء بالتبرع بكميات مجانية للمرضى.

وتطرق إلى اهمية تشكيل لجنة مشتركة مكونة من الغرفة التجارية الصناعية والمؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان لعقد الشراكات اللازمة مع القطاع الخاص من اجل مرضى السرطان ودعمهم.
سبأ
  المزيد من (محلي)
مجلس النواب يهنئ بأعياد الثورة اليمنية ويناقش الأوضاع الاقتصادية والمالية
مناقشة آلية توزيع المساعدات الغذائية بأمانة العاصمة
مهرجان بمناسبة أعياد الثورة وقافلة دعم من المهندسين اليمنيين
الرئيس الصماد يهنئ ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية والإسلامية بالعام الهجري
الدكتور لبوزة يعزي في وفاة الإعلامي إسماعيل الكبسي
بدء وصول قوافل دعم الجبهات إلى ميدان السبعين 
غارتان لطيران العدوان على موزع بتعز
قصف تجمعات للجيش السعودي وتدمير آلية عسكرية في نجران
الرئيس الصماد يقوم بزيارة تفقدية لميدان السبعين
إرتفاع ضحايا غارات العدوان بصعدة إلى تسعة شهداء وجرحى
العدوان السعودي على اليمن
غارتان لطيران العدوان على موزع بتعز
[20/سبتمبر/2017]
إرتفاع ضحايا غارات العدوان بصعدة إلى تسعة شهداء وجرحى
[20/سبتمبر/2017]
استشهاد مواطن وإصابة آخر بغارات طيران العدوان على منزل في صعدة
[20/سبتمبر/2017]
أكثر من 52 غارة إجرامية لطيران العدوان على محافظات الجمهورية
[20/سبتمبر/2017]
إستشهاد أربعة مواطنين بغارة لطيران العدوان على بمديرية كشر بحجة
[19/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by