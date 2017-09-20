الدكتور لبوزة يعزي في وفاة الإعلامي إسماعيل الكبسي [20/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

بعث نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة برقية عزاء ومواساة في وفاة الإعلامي والأديب والشاعر إسماعيل حسين الكبسي نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة اليمنية للإذاعة والتلفزيون والمستشار برئاسة الجمهورية لشئون الإعلام سابقاً، والذي وفاه الأجل بعد صراع مع المرض بعد حياة حافلة بالعطاء والإبداع في مجال الصحافة والإعلام.



وأشاد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى بمناقب الفقيد وإسهاماته الوطنية، حيث كان أحد الإعلاميين والأدباء البارزين الذين خدموا الوطن بالكلمة الحُرّة المسئولة والصادقة التي كان لها دور مؤثر وفاعل في ترسيخ قيم الولاء الوطني والإخلاص للوطن والثورة والجمهورية والوحدة، وتجسيد قِيمها ومبادئها في نفوس الجماهير.



ولفت إلى دوره التوعوي من خلال عمله الإعلامي في ترسيخ الوسطية والإعتدال ونبذ التطرف وتنوير الأجيال بتعاليم الدين الاسلامي السمحاء.



وعبّر الدكتور لبوزة في البرقية التي بعثها لبشار إسماعيل الكبسي وإخوانه وكافة آل الكبسي، عن خالص تعازيه وعميق مواساته في هذا المصاب .. سائلاً المولى جلّت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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