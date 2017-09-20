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آخر تحديث: الأربعاء، 20 - سبتمبر - 2017 الساعة 03:07:03م
الرئيس الصماد يقوم بزيارة تفقدية لميدان السبعين
قام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى صباح اليوم بزيارة تفقدية إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، للاطلاع على الترتيبات النهائية لاستقبال المواطنين الذين سيحتشدون غدا بميدان السبعين في العيد الثالث لثورة الـ21 من سبتمبر.
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  محلي
قصف تجمعات للجيش السعودي وتدمير آلية عسكرية في نجران
[20/سبتمبر/2017] نجران - سبأ:
استهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية تجمعات الجيش السعودي في عدد من المواقع، وتم تدمير آلية عسكرية سعودية في نجران.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن مدفعية الجيش واللجان ضربت تجمعات الجيش السعودي في مواقع  المخروق الصغير ورقابة السديس ومعسكر رجلا وحققت إصابات مباشرة، فيما استهدفت صواريخ الكاتيوشا متارس الجيش السعودي في موقع الشرفة.

وأشار المصدر إلى أنه تم تدمير آلية عسكرية سعودية في موقع الربيع بالشبكة.
سبأ
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