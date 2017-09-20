الرئيس الصماد يقوم بزيارة تفقدية لميدان السبعين [20/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

قام الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى صباح اليوم بزيارة تفقدية إلى ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء، للاطلاع على الترتيبات النهائية لاستقبال المواطنين الذين سيحتشدون غدا بميدان السبعين في العيد الثالث لثورة الـ21 من سبتمبر.



حيث كان في استقبال الرئيس الصماد في ميدان السبعين اللجنة التحضيرية للفعالية ووزراء الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي والإعلام أحمد حامد والخدمة المدنية طلال عقلان والشباب والرياضة حسن زيد والشؤون القانونية الدكتور عبدالرحمن المختار ونائب وزير الداخلية اللواء عبدالحكيم الخيواني وقيادات عسكرية وأمنية .



واطلع رئيس المجلس السياسي الأعلى على الترتيبات الأمنية والتجهيزات التي تجريها اللجان المنظمة لاستقبال الجماهير.



وعبر عن الشكر والتقدير على الجهود المبذولة في سبيل إنجاح الفعالية.. ووجه الجهات الأمنية بإتخاذ كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة.



وقال " إن ثورة 21سبتمبر ثورة شعبية واسعة شارك فيها كل أبناء الشعب وجاءت تلبية لرغبة شعبية تواقة للتحرر من الوصاية والتبعية ".



وأكد الرئيس الصماد على أهمية تضافر الجهود تقديراً للجماهير التي ستأتي ومعها أحلامها وآمالها في تحرر الوطن من الهيمنة والاستغلال ووفاء لتضحيات الشهداء والشعب اليمني الصابر والصامد.

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