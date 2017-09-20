محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الجيش واللجان الشعبية يحققون مزيداً من الانتصارات خلال الساعات الماضية صنعاء - سبأ :



حققت قوات الجيش واللجان الشعبية مزيداً من الانتصارات الميدانية في مختلف الجبهات الداخلية وما وراء الحدود خلال الساعات الماضية .



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن مدفعية و صاروخية الجيش و اللجان الشعبية دكت تجمعات للجنود السعوديين في سلاطح قبالة منفذ الخضراء بنجران وأطلقت عدد من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات المرتزقة بالمنطقة نفسها .



كما استهدف قصف صاروخي ومدفعي مكثف تبة القطريين ومواقع الفواز والسديس والمخروق بعدد من صواريخ الكاتيوشا والقذائف المدفعية حققت لصابات مباشرة ، وتم تفجير طقم عسكري بعبوة ناسفة ومصرع طاقمه في ذو رعين قبالة منفذ الخضراء ،فيما استهدف صاروخ موجه وعدد من قذائف آر بي جي تجمعات للجنود السعوديين في موقع نهوقة .



في جيزان تم إطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقع الرمضة أصاب هدفه بدقة ،واستهدف سلاح المدفعية تجمعات الجيش السعودي في موقع الكرس، وتم استهداف موقع المقرن ورقابته بعدد من قذائف المدفعية ، فيما ضربت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ الطوال .



في عسير استهدفت مدفعية الجيش واللجان موقع قعمة الشيخ وسبحطل والربوعة بعدد من القذائف حققت إصابات مباشرة ، وضربت صلية صواريخ كاتيوشا قلل الشيباني وحققت إصابات مباشرة.



فيما أعترف علام العدوان السعودي بمصرع خمسة من جنوده في مواجهات ما وراء الحدود مع الجيش واللجان الشعبية وهم : النقيب عبد الحكيم حسن المقبل ، الملازم خالد الغامدي ، خضر علوان جابر المنتشري ،متعب عبده علي السبعاو المغيدي ،جابر احمد جابر عطيف.



وأكد المصدر مصرع المرتزقان عبدالعزيز الهاشمي ، ربيع الحاج بنيران الجيش واللجان الشعبية في جبهة الكدحة بمحافظة تعز .



وأشار المصدر الى أن القوة الصاروخية اطلقت صاروخا بالتستيا نوع قاهرM2 على تجمعات المرتزقة في مديرية الحزم بمحافظة الجوف اصاب هدفه بدقة عالية ،واستهدفت بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعات للمرتزقة في المجمع الحكومي بالمديرية .



كما نفذ أبطال الجيش واللجان هجوما مباغتا على مواقع المرتزقة شرق ملاحا بمديرية المصلوب وتم قنص مرتزق في تبة القناصين بمديرية الغيل ، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في صبرين بمديرية خب والشعف .



وحسب المصدر تم إطلاق صاروخ زلزال2 على تجمعات ومرابض مدفعية المرتزقة في منطقة الصفراء بمديرية عسيلان في شبوة ،و نفذ أبطال الجيش و اللجان عملية نوعية على المرتزقة في التبة الرملية وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،فيما ضربت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم شمال صحراء ميدي .



وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان تمكنوا من السيطرة على جبل الاكعور الإستراتيجي والسلسلة الجبلية المحاذية له وعدد من المواقع والتباب شمال جبال الظبس بمنطقة الحمالة في مديرية كرش بمحافظة لحج ودحر المرتزقة منها وتكبيدهم خسائر فادحة .



كما صد أبطال الجيش واللجان محاولة تسلل للمرتزقة في الظهرة بمحافظة البيضاء وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.





سبأ [20/سبتمبر/2017]سبأ