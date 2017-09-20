[20/سبتمبر/2017]
المحويت - سبأ :
احتفلت كلية الريادة بالمحويت اليوم بتخريج الدفعة الثانية في مجالات الصيدلة ومساعدي الأطباء والهندسة المعمارية البالغ قوامها سبعين طالباً وطالبة .
و في الحفل أشار وكيل المحافظة عبد السلام الذماري ومدير عام مكتب التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبد الملك مزارق وعميد الكلية حسن المعلمي إلى تزامن هذا التخرج مع احتفالات الشعب اليمني بثورتي 21 و 26 سبتمبر المجيدتين .
وأوضحوا أن تخريج هذه الدفعة سيمثل رافدا لسوق العمل بالمحافظة الذي يفتقر إلى مثل هذه التخصصات ، داعين الخريجين والخريجات إلى مواصلة التعليم لخدمة المجتمع في هذه التخصصات والمساهمة في بناء وتنمية الوطن .
وفي نهاية الحفل تم تكريم الخريجين والخريجات .
سبأ