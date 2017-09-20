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آخر تحديث: الأربعاء، 20 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:01:33م
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  عربي ودولي
كندا تتلقى 27 الف طلب لجوء منذ يوليو الماضي
[20/سبتمبر/2017]
اوتاوا – سبأ:

أعلن وزير الهجرة الكندي أحمد حسين أن عدد الأشخاص الذين يلتمسون اللجوء إلى كندا وصل إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ عام 2009 .

وقال في بيان اليوم إنه إعتبارا من يوليو الماضي تم تقديم 27 ألفا و440 إلتماس لجوء إلى كندا وهو أعلى مستوى له منذ الأرقام القياسية التي تحققت بين عامي 2008 و2009 حيث وصل عدد المطالبات إلى 36 ألفا و33 ألفا على التوالي .

وأضاف إنه إستنادا إلى الإتجاهات الحالية، فإن كندا ترى أن عدد المطالبين سوف يصل إلى 40 ألفا بنهاية العام، موضحا أن الحكومة الإتحادية وحكومات المقاطعات قدرت قيمة فاتورة التعامل مع هذه الطلبات بمبلغ لا يقل عن 9ر353 مليون دولار إلى 8ر548 مليون دولار لمعالجة المطالبات وتقديم الخدمات المطلوبة.

وبين أن كلفة كل مطالبة تتراوح بين900ر12 دولار إلى 20 ألف دولار، مضيفا أن هذه الأرقام لم تشمل كلفة ترحيل المطالبين الذين فشلوا في الحصول على حق اللجوء إلى كندا، كما لم تشمل كلفة التدابير الخاصة التي تم إتخاذها لإدارة الإرتفاع المفاجىء في الوصول إلى الحدود الكندية الذي جرى هذا الصيف.

سبأ
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