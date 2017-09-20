محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تحديد خطوط السير والمواقف للمشاركين في الاحتفال بالعيد الثالث لثورة 21 سبتمبر في ميدان السبعين







حددت الإدارة العامة للمرور بأمانة العاصمة خطوط السير ومواقف السيارات للمشاركين في الاحتفال بالعيد الثالث لثورة 21 سبتمبر الذي سيقام غد الخميس بميدان السبعين .



وتضمنت خطة إدارة مرور العاصمة خطوط السير للوصول إلى الميدان ومواقف سيارات المشاركين على النحو الآتي :



أولا خطوط السير :



1- خطوط سير القادمين من المدخل الجنوبي للعاصمة (طريق تعز):



وقد خصص لدخول القادمين من :



المشاركين من محافظات (ذمار- البيضاء- إب- تعز- الضالع- لحج- عدن)



وقد حدد لهم جميعا الوصول إلى تقاطع جسر جولة دار سلم ومنه الاتجاه غربا إلى شارع الخمسين والسير فيه على امتداده مرورا من نفق جسر بيت بوس حتى جولة شهران والجامعة اللبنانية ومنه الاتجاه شمالا عبر شارع مستشفى القدس وصولا إلى مدخل الموقف المخصص لهم غرب وشمال مقبرة الشيخ عبد الله في الساحة الجنوبية الشرقية لميدان السبعين.



2-خطوط سير القادمين من المدخل الجنوبي الشرقي للعاصمة (طريق جحانة):



وقد خصص لدخول القادمين من:



أ-المشاركين من مديريات محافظة صنعاء الجنوبية والشرقية وتشمل مديريات (سنحان - بني بهلول- مديريات خولان الخمس) وحدد لهم الوصول إلى جولة الحثيلي والاتجاه غربا عبر شارع الخمسين وصولا إلى بيت بوس وشهران وصولا إلى الموقف بجوار مقبرة الشيخ.



3-المدخل الغربي للعاصمة (طريق الحديدة):



وقد خصص لدخول مواكب المشاركين من:



أ- المديريات الغربية لمحافظة صنعاء (بني مطر – الحيمتين - حراز).



ب- الحديدة – ريمة.



وقد حدد لهم الوصول إلى نقطة الصباحة وبعدها الاتجاه جنوبا عبر شارع الخمسين مرورا بمنطقة العشاش والسير حتى عمارة الكريمي والانعطاف يمينا عبر شارع الخمسين وصولا حتى تقاطع شارع الخمسين مع شارع 14 أكتوبر والانعطاف يساراً عبر شارع 14 أكتوبر وصولا إلى جولة 14 أكتوبر والانعطاف يمينا والوقوف في الخط الموازي لشارع 14 أكتوبر.



4 ـ المدخل الشمالي (صنعاء ـ عمران ) :



وقد خصص لدخول مواكب المشاركين من :



محافظات عمران ـ صعدة ـ حجة



وحدد لهم الوصول إلى تقاطع وجسر عمران ومنه السير عبر شارع الستين الشمالي والغربي مروراً من فوق جسر مذبح ونفق عصر وصولاً إلى جولة ونفق المصباحي والخروج من النفق والانعطاف يمين نحو الموقف مباشرة والدخول للموقف الجنوبي الغربي لميدان السبعين بحيث تأخذ مواقعها بالموقف بطريقة صحيحة ومنظمة .



5ـ المدخل الشمالي الغربي طريق صنعاء ـ شبام ـ المحويت :



أ ـ العزل والقرى الغربية لمديرية همدان :



وخصص لهم الوصول إلى جولة شملان والانطلاق منها باتجاه جولة شارع الثلاثين والسير فيه حتى شارع الستين مروراً من فوق جسر مذبح ومن نفق عصر وصولاً إلى نفق المصباحي والخروج من النفق والانعطاف يميناً نحو الموقف مباشرة والدخول للموقف الجنوبي الغربي لميدان السبعين بحيث تأخذ مواقعها بالموقف بطريقة صحيحة ومنظمة .



6ـ المدخل الشمالي ( صنعاء ـ المطار ـ أرحب ) :



وقد خصص للمشاركين من :



أ ـ عزل وقرى وسط وشرق بني الحارث وأرحب :



حدد لهم الوصول إلى جولة الجمنة والاتجاه منها غرباً عبر شارع الستين والسير فيه على امتداده مروراً من نفق جولة عمران ومن جسر مذبح ونفق عصر وصولاً إلى نفق المصباحي والخروج من النفق والانعطاف يميناً نحو الموقف مباشرة والدخول للموقف الجنوبي الغربي لميدان السبعين بحيث تأخذ مواقعها بالموقف بطريقة صحيحة ومنظمة .



7ـ المدخل الشمالي الشرقي (صنعاء ـ مأرب ) :



وخصص للمشاركين من :



أ ـ مديرية بني حشيش



ب ـ مديرية نهم



ج ـ محافظات : مأرب ـ الجوف ـ شبوة ـ حضرموت



وحدد لهم الوصول إلى جولة آية ومنها الاتجاه شرقاً عبر شارع النصر حتى نهايته مروراً بمدينة سعوان ومن أمام السفارة الأمريكية حتى جسر شيراتون ومنه إلى الخط الدائري الشرقي والسير فيه على امتداده حتى جولة وجسر العمري والدخول منه إلى شارع خولان والاتجاه جنوباً حتى جولة البنك الوطني و الاتجاه منها غربا نحو شارع محمد عبدالله صالح (45) سابقا والسير عبره على امتداده إلى نهاية جسر السائلة و الدخول منه إلى الموقف الشرقي الأول و الثاني لجامع الصالح وإيقاف السيارات فيه بطريقة منتظمة و مرتبة .



8 - مديريات أمانة العاصمة



بالنسبة للمشاركين من مديريات أمانة العاصمة المحيطة بميدان السبعين والأحياء السكنية القريبة منهم يتم الزامهم بالتحرك مترجلين إلى الميدان مكان الفعالية .



بالنسبة للمشاركين لمديريات أمانة العاصمة الأخرى عليهم الالتزام بالتالي : ـ



أ‌- مديريات آزال - صنعاء القديمة – الوحدة - التحرير :



نأمل أن يتم إبلاغ المشاركين من المديريات الأربع بأن عليهم التحرك إلى ميدان السبعين مترجلين بحكم قرب المسافة ، وأما بالنسبة لكبار السن و النساء و الأطفال و العجزة فقد حدد لهم السير وفقا للآتي :



- مديريات آزال و شعوب و جزء من صنعاء القديمة :



التجمع و الوصول إلى جولة العمري و منها إلى جولة البنك الوطني و الاتجاه منها غربا نحو شارع 45 و السير عبره على امتداده إلى نهاية جسر السائلة و الدخول منه إلى الموقف الشرقي الأول و الثاني لجامع الصالح و إيقاف السيارات بطريقة منتظمة و مرتبة .



- مديرية التحرير و الجزء الغربي من صنعاء القديمة :



عليهم سلوك شارع كلية الشرطة وصولا إلى جولة المالية ومنها الاتجاه شرقا إلى تقاطع الصافية ومنه الاتجاه جنوبا عبر شارع الشهيد هاني همدان (بيت العصيمي سابقا ) حتى نهايته بحيث تأخذ السيارات موقعها في الشارع نفسه و في الشوارع المتفرعة منه بشكل منظم و ترجل المشاركين فيها و السير مشيا على الأقدام الى ميدان السبعين .



- مديرية الوحدة :



للعجزة وكبار السن الوصول بهم عبر الخط الدائري الجنوبي وصولا إلى جولة الصافية و الدخول منها إلى حي العصيمي و إيقاف السيارات في الشوارع و الترجل منها و السير مشيا على الأقدام إلى الميدان .



ب‌- مديرية السبعين :



الأحياء المحيطة بمنطقة الفعالية نأمل إبلاغهم التحرك راجلين إلى الميدان و بالنسبة للأحياء البعيدة منهم فيتم وصولهم من شارع تعز عبر شارع الستين الجنوبي إلى جولة و تقاطع جسر دار الرئاسة ـ النجيمات و منها الاتجاه شمالا عبر شارع الثلاثين ومنه النزول إلى السائلة ومنها الطلوع إلى شارع 45 وعكس الخط وصولا إلى الموقف الشرقي لجامع الصالح .



ج ـ مديريات الثورة ومعين :



الاتجاه عبر شارع الستين الغربي والجنوبي والسير فيه على امتداده حتى جولة ونفق المصباحي والخروج من النفق ومنه الدخول إلى الموقف الجنوبي الغربي لميدان السبعين .



9ـ القطاع النسوي :



يتم تخصيص وسائل نقل خاصة وتوجيهها من جميع المناطق نحو جولة وجسر النجيمات شرق دار الرئاسة ومنها الاتجاه غرباً عبر شارع الستين ومن الاتجاه شمالاً عبر الشارع المؤدي إلى البوابة الجنوبية لجامع الصالح ومنها إلى موقف الجامع وترجل المشاركات منها والسير مشياً على الأقدام إلى المكان المخصص للقطاع النسائي في المنطقة .



ثانياً مواقف السيارات



تم تحديد الساحات والمواقف الآتية لتمركز وتموضع سيارات المشاركين من جميع المحافظات وعلى النحو الآتي :



1ـ موقف الساحة الجنوبية الشرقية لميدان السبعين ( موقف الرئاسة ) :



وخصص للمشاركين من الأحياء الجنوبية والجنوبية الشرقية لأمانة العاصمة ومحافظات ذمار والبيضاء وإب وتعز والضالع .. إلخ .



2ـ موقف الساحة الجنوبية الغربية لميدان السبعين ( أمام منزل أحمد علي ) :



وخصص للمشاركين من :



أـ الأحياء والمديريات الغربية والشمالية والوسطى والجنوبية والغربية لأمانة العاصمة .



ب ـ المديريات الغربية والشمالية لمحافظة صنعاء .



ج ـ محافظات المحويت ـ الحديدة ـ ريمة .



3ـ موقف شرق جامع الصالح :



وخصص للمشاركين من :



أ ـ مديريات أمانة العاصمة الشرقية والشمالية الشرقية والجنوبية الشرقية ( آزال ـ صنعاء القديمة ـ جزء من مديرية السبعين ) .



ب ـ مديريات بني حشيش ، نهم وأرحب من محافظة صنعاء .



ج ـ محافظات مأرب والجوف وحضرموت وشبوة والمهرة .

سبأ [20/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ :سبأ