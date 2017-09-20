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آخر تحديث: الأربعاء، 20 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:01:33م
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ميسي يسجل رباعية في فوز ساحق على إيبار
فاز برشلونة على نادي إيبار بنتيجة 6 / 1 معززًا بذلك صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد أن حقق علامة النجاح الكاملة في المباراة التي شهدت تسجيل ليونيل ميسي 4 أهداف.
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  رياضة
ميسي يسجل رباعية في فوز ساحق على إيبار
[20/سبتمبر/2017]
برشلونة – سبأ:

فاز برشلونة على نادي إيبار بنتيجة 6 / 1 معززًا بذلك صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد أن حقق علامة النجاح الكاملة في المباراة التي شهدت تسجيل ليونيل ميسي 4 أهداف.

وكان اللاعب الأرجنتيني في أفضل حالاته وافتتح التسجيل من علامة الجزاء في الدقيقة 21 بعد مخالفة احتسبت لزميله نيلسون سيميدو.

ومع تقدم برشلونة 3 / 1 أضاف ميسي ثلاثة أهداف متتالية ليساعد الفريق الكتالوني على رفع رصيده إلى 15 نقطة من خمس مباريات بفارق خمس نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني لكن برشلونة خاض مباراة أكثر.

وأحرز باولينيو هدفًا من ضربة رأس بعد ركلة ركنية ليحرز الهدف الثاني لفريقه قبل انتهاء الشوط الأول.

وهذا هو الهدف الثاني للوافد البرازيلي الجديد في آخر مباراتين وهو نفس ما حققه زميله دينيس سواريز الذي سجل الهدف الثالث في لقاء الثلاثاء أيضًا فيما جاء هدف إيبار الوحيد عبر سيرج إنريتش.

سبأ
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