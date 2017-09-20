اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل النفط يصعد بعد تلميح العراق لإمكانية مد اتفاق خفض الإنتاج طوكيو – سبأ :



صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما قال وزير النفط العراقي إن أوبك وغيرها من المنتجين يدرسون مد اتفاق خفض الإنتاج أو زيادة حجم الكميات المخفضة للحد من تخمة المعروض العالمي بينما أظهر تقرير زيادة أقل من المتوقع في المخزونات الأمريكية.



وبحلول الساعة 0644 بتوقيت جرينتش ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 33 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 49.78 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 55.37 دولار للبرميل.



وقال وزير النفط العراقي جبار اللعيبي خلال مؤتمر للطاقة امس الثلاثاء إنه بينما تدرس أوبك وغيرها من المنتجين الخيارات المتاحة التي تشمل مد اتفاق خفض الإنتاج لشهور أخرى فإن من السابق لأوانه تحديد ما سيجري بعد انتهاء الاتفاق في مارس .



وأضاف أن بعض المنتجين يرون أنه ينبغي مد الاتفاق لثلاثة أو أربعة أشهر أخرى بينما يرى آخرون أن المد ينبغي أن يكون حتى نهاية 2018 ويعتقد البعض ومنهم الإكوادور والعراق أن هناك حاجة للمزيد من الخفض في الإنتاج.



وقال معهد البترول الأمريكي إن مخزونات الخام زادت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 15 سبتمبر أيلول إلى 470.3 مليون برميل مقابل توقعات لزيادتها 3.5 مليون برميل. وزادت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 422 ألف برميل.

سبأ [20/سبتمبر/2017]سبأ