[20/سبتمبر/2017]
اوتاوا – سبأ :
قال رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو ان سلوك كوريا الشمالية المتهور يشكل تهديدا للسلام العالمي.
واضاف ترودو للصحفيين، اليوم، "أشاطر كل شخص قلقه إزاء التهور الذي يقوم به النظام الكوري الشمالي وأعتقد أن العمل مع الشركاء والحلفاء في المنطقة وحول العالم هو أفضل طريقة لتخفيف حدة الوضع".
وأشار الإعلام الكندي إلى أن ترودو ترك الباب مفتوحا للإنضمام إلى برنامج الدفاع الصاروخي الأميركي، والذي يعكس موقف المعارضة الكندية في مواجهة قدرات كوريا الشمالية الجديدة لضرب أمريكا الشمالية.
ورفض ترودو التعليق على تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن بلاده سوف تدمر كليا كوريا الشمالية إذا إستمرت في تطوير أسلحة نووية وصواريخ.
سبأ