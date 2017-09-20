الجيش واللجان الشعبية يحققون مزيداً من الانتصارات خلال الساعات الماضية حققت قوات الجيش واللجان الشعبية مزيداً من الانتصارات الميدانية في مختلف الجبهات الداخلية وما وراء الحدود خلال الساعات الماضية . الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بالقدس ومواجهات واصابات في ابو ديس ويعتقل 13 فلطسينيا شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، اجراءاتها العسكرية القمعية في مدينة القدس المحتلة، خصوصا عند بوابات بلدتها القديمة، وسط انتشار واسع لعناصر وحداتها الخاصة، واندلاع مواجهات في بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة، تركزت في شارع المدار النفط يصعد بعد تلميح العراق لإمكانية مد اتفاق خفض الإنتاج صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما قال وزير النفط العراقي إن أوبك وغيرها من المنتجين يدرسون مد اتفاق خفض الإنتاج أو زيادة حجم الكميات المخفضة للحد من تخمة المعروض العالمي بينما أظهر تقرير زيادة أقل من المتوقع في المخزونات الأمريكية. ميسي يسجل رباعية في فوز ساحق على إيبار فاز برشلونة على نادي إيبار بنتيجة 6 / 1 معززًا بذلك صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد أن حقق علامة النجاح الكاملة في المباراة التي شهدت تسجيل ليونيل ميسي 4 أهداف.