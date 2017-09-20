ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 20 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:01:33م
الجيش واللجان الشعبية يحققون مزيداً من الانتصارات خلال الساعات الماضية
حققت قوات الجيش واللجان الشعبية مزيداً من الانتصارات الميدانية في مختلف الجبهات الداخلية وما وراء الحدود خلال الساعات الماضية .
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بالقدس ومواجهات واصابات في ابو ديس ويعتقل 13 فلطسينيا
شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، اجراءاتها العسكرية القمعية في مدينة القدس المحتلة، خصوصا عند بوابات بلدتها القديمة، وسط انتشار واسع لعناصر وحداتها الخاصة، واندلاع مواجهات في بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة، تركزت في شارع المدار
النفط يصعد بعد تلميح العراق لإمكانية مد اتفاق خفض الإنتاج
صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما قال وزير النفط العراقي إن أوبك وغيرها من المنتجين يدرسون مد اتفاق خفض الإنتاج أو زيادة حجم الكميات المخفضة للحد من تخمة المعروض العالمي بينما أظهر تقرير زيادة أقل من المتوقع في المخزونات الأمريكية.
ميسي يسجل رباعية في فوز ساحق على إيبار
فاز برشلونة على نادي إيبار بنتيجة 6 / 1 معززًا بذلك صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد أن حقق علامة النجاح الكاملة في المباراة التي شهدت تسجيل ليونيل ميسي 4 أهداف.
آخر الأخبار:
الاحتفال بتخريج 70 طالباً وطالبة من كلية الريادة بالمحويت
كندا تتلقى 27 الف طلب لجوء منذ يوليو الماضي
الصين تقول إنها تتمسك بالحل السلمي لقضية كوريا الشمالية
"ماريا" يحدث دمارا واسعا في الدومنيكا ويتحرك باتجاه الجزر العذراء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بالقدس ومواجهات واصابات في ابو ديس ويعتقل 13 فلطسينيا
[20/سبتمبر/2017]
رام الله – سبأ :

شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، اجراءاتها العسكرية القمعية في مدينة القدس المحتلة، خصوصا عند بوابات بلدتها القديمة، وسط انتشار واسع لعناصر وحداتها الخاصة، واندلاع مواجهات في بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة، تركزت في شارع المدارس، ومحيط مباني جامعة القدس.

وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان إن اجراءات الاحتلال في المدينة المقدسة تأتي عشية الاحتفالات اليهودية بعيد رأس "السنة العبرية"، علماً أنه شرع أمس بتركيب ونصب أبراج للمراقبة في باب العامود، فضلاً عن وجود عشرات الكاميرات "الأمنية" لمراقبة المواطنين.

وتشمل اجراءات الاحتلال التي تم الاعلان عنها لحماية المستوطنين، ومسيراتهم الاستفزازية في القدس، وبلدتها القديمة، نشر المزيد من قوات الاحتلال المختلفة، ونصب المتاريس الحديدية على بوابات البلدة القديمة والمسجد الاقصى، وتسيير دوريات عسكرية وشُرطية: راجلة ومحمولة وخيالة في شوارع وطرقات المدينة المتاخمة لسور القدس التاريخي، وأخرى راجلة داخل البلدة القديمة، وكذلك اخضاع المصلين المتوجهين الى المسجد الأقصى لتفتيشات استفزازية ودقيقة واحتجاز بطاقات عدد كبير منهم على بوابات المسجد، فضلاً عن تحليق طائرة مروحية ومنطاد راداري استخباري في سماء المدينة.

كما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال، والمقدسيين، في بلدة أبو ديس شرق المدينة المقدسة حيث تم إخلاء عدد من مدارس البلدة، بسبب استخدام قوات الاحتلال المفرط للقنابل الغازية السامة المسيلة للدموع، والقنابل الصوتية الحارقة، ما ادى الى اصابة عدد من الطلبة والاهالي بحالات اختناق.

في السياق ذاته قال مدير عام دائرة الاوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الاقصى المبارك بالقدس المحتلة الشيخ عزام الخطيب ان قوات الاحتلال الاسرائيلي عرقلت منذ صباح اليوم الأربعاء، دخول المصلين والطلبة الى المسجد الأقصى المبارك، دون أسباب.

وأكد الخطيب في رام الله، أن المنع "انتقائي" وشمل كذلك طلاب مدرسة ثانوية، علما أن الاحتلال وضع متاريس حديدية على بوابات الأقصى، لتفتيش المُصلين.

واوضح أن تلك القوات سمحت بعد ذلك بدخول الطلاب والموظفين بعد تفتيشات دقيقة، واستفزازية، واستولت على كتب بعض الطلاب.

وكانت منظمات "الهيكل المزعوم" طلبت من شرطة الاحتلال تهيئة الأجواء لاقتحامات مكثفة وواسعة للمسجد الأقصى، لمناسبة أعيادهم التلمودية هذه الأيام.

كما، أكد الخطيب اقتحام أكثر من مئة مستوطن متطرف، باحات المسجد الاقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ ساعات الصباح الاولى، حيث ادوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحات الاقصى وسط حالة من الغضب والغليان سادت بين المصلين والمرابطين.

من جهة اخرى شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اطلاق نار، ما ادى الى اثارة الرعب في صفوف الاطفال والنساء، فضلا عن تخريب الممتلكات واثاث البيوت.

واكد نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق في مدن نابلس وجنين والخليل وبيت لحم وسلفيت وأعتقلت 13 فلسطينيا.


سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
كندا تتلقى 27 الف طلب لجوء منذ يوليو الماضي
الصين تقول إنها تتمسك بالحل السلمي لقضية كوريا الشمالية
"ماريا" يحدث دمارا واسعا في الدومنيكا ويتحرك باتجاه الجزر العذراء
رئيس وزراء كندا: سلوك كوريا الشمالية متهور ويهدد السلم العالمي
المكسيك تعلن ارتفاع ضحايا الزلزال الى 224 قتيلا
إعلان حالة الطوارئ في جزيرة (بورتوريكو) الأمريكية مع اقتراب إعصار (ماريا)
مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على زيادة ضخمة في الميزانية العسكرية
الإعصار (ماريا) يجتاح جزر الكاريبي ويدمر منزل رئيس وزراء الدومينيكان!
منظمة العمل الدولية: عدد العبيد في العالم 40 مليوناً خلال العام الماضي
الانتخابات الرئاسية الروسية في 18 مارس القادم
العدوان السعودي على اليمن
أكثر من 52 غارة إجرامية لطيران العدوان على محافظات الجمهورية
[20/سبتمبر/2017]
إستشهاد أربعة مواطنين بغارة لطيران العدوان على بمديرية كشر بحجة
[19/سبتمبر/2017]
قصف جوي وصاروخي لطيران العدوان على مناطق بجيزان وصعدة
[19/سبتمبر/2017]
مؤسسة حيدرة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب باليمن
[19/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين والجسور ومحطات الوقود
[19/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by