عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بالقدس ومواجهات واصابات في ابو ديس ويعتقل 13 فلطسينيا رام الله – سبأ :



شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، اجراءاتها العسكرية القمعية في مدينة القدس المحتلة، خصوصا عند بوابات بلدتها القديمة، وسط انتشار واسع لعناصر وحداتها الخاصة، واندلاع مواجهات في بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة، تركزت في شارع المدارس، ومحيط مباني جامعة القدس.



وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان إن اجراءات الاحتلال في المدينة المقدسة تأتي عشية الاحتفالات اليهودية بعيد رأس "السنة العبرية"، علماً أنه شرع أمس بتركيب ونصب أبراج للمراقبة في باب العامود، فضلاً عن وجود عشرات الكاميرات "الأمنية" لمراقبة المواطنين.



وتشمل اجراءات الاحتلال التي تم الاعلان عنها لحماية المستوطنين، ومسيراتهم الاستفزازية في القدس، وبلدتها القديمة، نشر المزيد من قوات الاحتلال المختلفة، ونصب المتاريس الحديدية على بوابات البلدة القديمة والمسجد الاقصى، وتسيير دوريات عسكرية وشُرطية: راجلة ومحمولة وخيالة في شوارع وطرقات المدينة المتاخمة لسور القدس التاريخي، وأخرى راجلة داخل البلدة القديمة، وكذلك اخضاع المصلين المتوجهين الى المسجد الأقصى لتفتيشات استفزازية ودقيقة واحتجاز بطاقات عدد كبير منهم على بوابات المسجد، فضلاً عن تحليق طائرة مروحية ومنطاد راداري استخباري في سماء المدينة.



كما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال، والمقدسيين، في بلدة أبو ديس شرق المدينة المقدسة حيث تم إخلاء عدد من مدارس البلدة، بسبب استخدام قوات الاحتلال المفرط للقنابل الغازية السامة المسيلة للدموع، والقنابل الصوتية الحارقة، ما ادى الى اصابة عدد من الطلبة والاهالي بحالات اختناق.



في السياق ذاته قال مدير عام دائرة الاوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الاقصى المبارك بالقدس المحتلة الشيخ عزام الخطيب ان قوات الاحتلال الاسرائيلي عرقلت منذ صباح اليوم الأربعاء، دخول المصلين والطلبة الى المسجد الأقصى المبارك، دون أسباب.



وأكد الخطيب في رام الله، أن المنع "انتقائي" وشمل كذلك طلاب مدرسة ثانوية، علما أن الاحتلال وضع متاريس حديدية على بوابات الأقصى، لتفتيش المُصلين.



واوضح أن تلك القوات سمحت بعد ذلك بدخول الطلاب والموظفين بعد تفتيشات دقيقة، واستفزازية، واستولت على كتب بعض الطلاب.



وكانت منظمات "الهيكل المزعوم" طلبت من شرطة الاحتلال تهيئة الأجواء لاقتحامات مكثفة وواسعة للمسجد الأقصى، لمناسبة أعيادهم التلمودية هذه الأيام.



كما، أكد الخطيب اقتحام أكثر من مئة مستوطن متطرف، باحات المسجد الاقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ ساعات الصباح الاولى، حيث ادوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحات الاقصى وسط حالة من الغضب والغليان سادت بين المصلين والمرابطين.



من جهة اخرى شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة دهم واعتقال في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اطلاق نار، ما ادى الى اثارة الرعب في صفوف الاطفال والنساء، فضلا عن تخريب الممتلكات واثاث البيوت.



واكد نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اقتحمت مناطق في مدن نابلس وجنين والخليل وبيت لحم وسلفيت وأعتقلت 13 فلسطينيا.





سبأ [20/سبتمبر/2017]سبأ