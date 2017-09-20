[20/سبتمبر/2017]
مكسيكو – سبأ :
ارتفع عدد ضحايا الزلزال العنيف، الذي ضرب وسط المكسيك امس الثلاثاء، الى 224 قتيلا، بينهم 21 طفلا على الأقل قضوا في انهيار مدرستهم في العاصمة على ما أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء.
وقال وزير الدولة للشؤون الداخلية ميغيل أنخيل أوسوريو لشبكة "تيليفيسا" التلفزيونية "قتل حوالي 117 شخصا في مدينة مكسيكو، و39 في بويبلا و55 في موريلوس و12 في ولاية مكسيكو وشخص في غيريرو".
وقتل 21 طفلا على الأقل واعتبر حوالي 20 آخرين في عداد المفقودين عند انهيار مدرسة في مكسيكو جراء الزلزال العنيف وقوته 7,1 درجة.
سبأ