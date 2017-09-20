رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بولونيا /يفرمل/ إنتر ميلانو في الدوري الإيطالي بولونيا – سبأ :



أوقف بولونيا الانتصارات المتتالية لضيفه إنتر ميلانو، عندما أرغمه على التعادل 1/ 1، في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وكان بولونيا في طريقه إلى تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم، عندما تقدم بهدف سيموني فيردي في الدقيقة 32 بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة، إثر تمريرة من الكرواتي برونو بتكوفيتش.



بيد أن الضيوف حصلوا على ركلة جزاء إثر عرقلة إيدر داخل المنطقة من لاعب الوسط السنغالي إبراهيما مباي، فانبرى لها الأرجنتيني ماورو ايكاردي بنجاح مسجلا هدفه السادس هذا الموسم /77/.



وكان إنتر ميلانو ينشد تحقيق فوزه الخامس على التوالي بيد أنه اكتفى بنقطة واحدة مكنته من الانفراد بالصدارة مؤقتًا برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام شريكيه السابقين يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الستة الأخيرة، ونابولي، اللذين يلعبان الأربعاء مع فيورنتينا في تورينو ولاتسيو في العاصمة روما على التوالي.



في المقابل حقق بولونيا التعادل الثاني هذا الموسم، بعد الأول مع تورينو في المرحلة الأولى، قبل أن يفوز على بينيفنتو في الثانية ويخسر أمام نابولي وفيورنتينا.



ورفع بولونيا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر.



ويلعب اليوم بينيفنتو مع روما، وأتالانتا مع كروتوني، وكالياري مع ساسوولو، وجنوى مع كييفو فيرونا، وهيلاس فيرونا مع سامبدوريا، وميلان مع سبال، وأودينيزي مع تورينو.



سبأ [20/سبتمبر/2017]سبأ