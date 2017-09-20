ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 20 - سبتمبر - 2017 الساعة 12:01:33م
الجيش واللجان الشعبية يحققون مزيداً من الانتصارات خلال الساعات الماضية
حققت قوات الجيش واللجان الشعبية مزيداً من الانتصارات الميدانية في مختلف الجبهات الداخلية وما وراء الحدود خلال الساعات الماضية .
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية بالقدس ومواجهات واصابات في ابو ديس ويعتقل 13 فلطسينيا
شددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ ساعات صباح اليوم الأربعاء، اجراءاتها العسكرية القمعية في مدينة القدس المحتلة، خصوصا عند بوابات بلدتها القديمة، وسط انتشار واسع لعناصر وحداتها الخاصة، واندلاع مواجهات في بلدة أبو ديس جنوب شرق المدينة، تركزت في شارع المدار
النفط يصعد بعد تلميح العراق لإمكانية مد اتفاق خفض الإنتاج
صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما قال وزير النفط العراقي إن أوبك وغيرها من المنتجين يدرسون مد اتفاق خفض الإنتاج أو زيادة حجم الكميات المخفضة للحد من تخمة المعروض العالمي بينما أظهر تقرير زيادة أقل من المتوقع في المخزونات الأمريكية.
ميسي يسجل رباعية في فوز ساحق على إيبار
فاز برشلونة على نادي إيبار بنتيجة 6 / 1 معززًا بذلك صدارته لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بعد أن حقق علامة النجاح الكاملة في المباراة التي شهدت تسجيل ليونيل ميسي 4 أهداف.
آخر الأخبار:
الاحتفال بتخريج 70 طالباً وطالبة من كلية الريادة بالمحويت
كندا تتلقى 27 الف طلب لجوء منذ يوليو الماضي
الصين تقول إنها تتمسك بالحل السلمي لقضية كوريا الشمالية
"ماريا" يحدث دمارا واسعا في الدومنيكا ويتحرك باتجاه الجزر العذراء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
بولونيا /يفرمل/ إنتر ميلانو في الدوري الإيطالي
[20/سبتمبر/2017]
بولونيا – سبأ :

أوقف بولونيا الانتصارات المتتالية لضيفه إنتر ميلانو، عندما أرغمه على التعادل 1/ 1، في افتتاح المرحلة الخامسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان بولونيا في طريقه إلى تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم، عندما تقدم بهدف سيموني فيردي في الدقيقة 32 بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة، إثر تمريرة من الكرواتي برونو بتكوفيتش.

بيد أن الضيوف حصلوا على ركلة جزاء إثر عرقلة إيدر داخل المنطقة من لاعب الوسط السنغالي إبراهيما مباي، فانبرى لها الأرجنتيني ماورو ايكاردي بنجاح مسجلا هدفه السادس هذا الموسم /77/.

وكان إنتر ميلانو ينشد تحقيق فوزه الخامس على التوالي بيد أنه اكتفى بنقطة واحدة مكنته من الانفراد بالصدارة مؤقتًا برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام شريكيه السابقين يوفنتوس حامل اللقب في الأعوام الستة الأخيرة، ونابولي، اللذين يلعبان الأربعاء مع فيورنتينا في تورينو ولاتسيو في العاصمة روما على التوالي.

في المقابل حقق بولونيا التعادل الثاني هذا الموسم، بعد الأول مع تورينو في المرحلة الأولى، قبل أن يفوز على بينيفنتو في الثانية ويخسر أمام نابولي وفيورنتينا.

ورفع بولونيا رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر.

ويلعب اليوم بينيفنتو مع روما، وأتالانتا مع كروتوني، وكالياري مع ساسوولو، وجنوى مع كييفو فيرونا، وهيلاس فيرونا مع سامبدوريا، وميلان مع سبال، وأودينيزي مع تورينو.

سبأ
  المزيد من (رياضة)
ميسي يسجل رباعية في فوز ساحق على إيبار
مدرب منتخب الناشئين: جئنا للمنافسة على التأهل لنهائيات كأس آسيا
المنتخب الوطني للناشئين يستهل تصفيات كأس آسيا بمواجهة مضيفه القطري
زيدان يجدد عقده مع ريال مدريد الأسباني لكرة القدم
أهلي صنعاء ينظم محاضرة حول التعديلات الخاصة بقانون كرة القدم
أندرلخت بطل بلجيكا يستغني عن خدمات مدربه السويسري رينيه فايلر
رونالدو يعود لريال مدريد للضغط على برشلونة المتصدر
اختتام بطولة محافظة حجة لفئتي العمومي والناشئين لكرة الطاولة
ريال مدريد يصل لرقم قياسي تاريخي صمد 54 عاما بعد فوزه على سوسيداد 1/3
باريس سان جيرمان يتغلب على ليون في قمة الدوري الفرنسي
العدوان السعودي على اليمن
أكثر من 52 غارة إجرامية لطيران العدوان على محافظات الجمهورية
[20/سبتمبر/2017]
إستشهاد أربعة مواطنين بغارة لطيران العدوان على بمديرية كشر بحجة
[19/سبتمبر/2017]
قصف جوي وصاروخي لطيران العدوان على مناطق بجيزان وصعدة
[19/سبتمبر/2017]
مؤسسة حيدرة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب باليمن
[19/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين والجسور ومحطات الوقود
[19/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by