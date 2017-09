Conseil de Choura: Massacre d'Harib est un crime de guerre [20/سبتمبر/2017]

SANA'A, Sep. (SABA)-Le conseil de Choura a dénoncé le crime commis par l'aviation de l'agression conduite par l'Arabie saoudite contre le district d'Harib Al-Qarmish au district de Marib, faisant 12 morts, dont la majorité des femmes et des enfants.



Une source au sien du conseil a indiqué que cette crime s'inscrit aux listes de crimes commis par l'agression, affirmant que ce massacrte s'inscrit aux crimes de guerre qui reflet la réelle face de l'agression contre le Yémen, il y a deux ans et demi.



Le conseil a demandé aux pays de monde de se mobilier et ne reste muet a l'égard de l'élimination ciblant le peuple yéménite.



