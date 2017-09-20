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أكثر من 52 غارة إجرامية لطيران العدوان على محافظات الجمهورية
[20/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

 شن طيران العدوان السعودي الأمريكي أكثر من 52 غارة إجرامية على محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من الأطفال والنساء وتدمير الممتلكات الخاصة والعامة .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد طفلة وإصابة امرأتين في حصيلة أولية إثر غارتين استهدفتا منزلا بمنطقة مزرعة في مديرية كشر بمحافظة حجة .

وأوضح المصدر أن الطيران المعادي شن في محافظة حجة أيضاً غارتين على المعهد المهني بمنطقة عاهم في كشر و أكثر من 35 غارة على مديريتي حرض و ميدي .

وفي محافظة صعدة دمر طيران العدوان بغارتين منزل مواطن في منطقة آل مغرم بمديرية باقم ، واستهدف بغارة جسر النمصة في منطقة الجعملة بمديرية مجز ، كما شن ثلاث غارات على منطقتي المليل والإمارة بمديرية كتاف و غارة على مديرية رازح ، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي المناطق الغربية من مديرية منبه الحدودية .

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة و أربع غارات غربي الربوعة في عسير و غارة على موقع العمود في جيزان .

وذكر المصدر أن طيران الأباتشي التابع للعدوان قصف بأكثر من 120 صاروخاً منطقة الحثيرة والمناطق المجاورة لها و قرى قوى والخفاقة وحامضة بجيزان .


سبأ
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