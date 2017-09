Plus de 36 raids contre le gouvernorat d'Hajjah [20/سبتمبر/2017]

HAJJAH, 20 Sep. (SABA)-L'aviation de l'agression saoudienne a lancé plus de 36 raids contre les districts de Kouchar, d'Haradh et de Midi au gouvnoerat d'Hajjah.



Une source de sécurité au gouvernorat a indiquée à SABA, que l'aviation de l'agression a lancé un raid contre l'institut professionnel dans la zone d'Ahim au district de Kouchar et plus de 35 raids contre les deux districts d'Haradh et de Midi au cours de derniers heures.



