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آخر تحديث: الثلاثاء، 19 - سبتمبر - 2017 الساعة 10:14:11م
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إتحاد نقابات عُمال وموظفي العاصمة يدعو للمشاركة الفاعلة بأعياد الثورة
[19/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

دعا إتحاد نقابات عُمال وموظفي العاصمة صنعاء، العُمال والموظفين بالمشاركة الفاعلة في إحياء الاحتفالات الرسمية والشعبية بأعياد ثورتي 21 من سبتمبر و26 من سبتمبر.

وأشار الاتحاد في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن الحركة النقابية جزء من الشعب اليمني المناضل الذي يسعى لاستكمال أهداف مبادئ وأهداف الثورة.

وأكد البيان أن الحركة النقابية تدافع عن وحدة واستقلال وسيادة اليمن، ومستمرة في جهودها بالمطالبة بحقوق ومكتسبات العُمال والموظفين.

وهنا إتحاد نقابات عُمال وموظفي العاصمة صنعاء، كافة العُمال والموظفين وأبناء الشعب اليمني بذكرى ثورتي 21 من سبتمبر و26 من سبتمبر الخالدة.

سبـأ
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