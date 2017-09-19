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جمعان يدعو سكان العاصمة صنعاء للمشاركة في الاحتفالات بأعياد الثورة
[19/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

قال أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان "إن التحضيرات للاحتفال بالذكرى الثالثة لثورة الـ٢١ من سبتمبر والعيد الـ ٥٥ لثورة 26 سبتمبر، قد استكملت للاحتفاء بالمناسبتين الوطنيتين بما يليق بصنعاء كعاصمة لليمن الموحد".

وأشار جمعان في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إلى أن أمانة العاصمة عملت على تزيين الشوارع وتكثيف حملات النظافة في الأماكن العامة وأماكن الاحتفال ورفع الأعلام الوطنية والعبارات الخاصة بأعياد الثورة اليمنية في الأماكن والمقرات العامة والخاصة وإظهار صنعاء بالمظهر اللائق كعاصمة حاضنة لكل اليمنيين.

وأشار إلى أن السلطة المحلية في أمانة العاصمة تعبر عن حبها للوطن من خلال ما تم إعداده من برامج للاحتفال بالمناسبتين الوطنيتين، حيث عملت على تجهيز الترتيبات والمعدات اللازمة في ساحة الاحتفال بميدان السبعين وتشكيل غرفة عمليات في ساحة الاحتفال.

ودعا أمين جمعان أبناء العاصمة بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية إلى التفاعل والمشاركة الإيجابية في إحياء هاتين المناسبتين ابتداءً من بعد غد الخميس بميدان السبعين، وتجسيد روح التلاحم الوطني ووحدة الصف وصمود الجبهة الداخلية والتأكيد على مواصلة دعم أبطال الجيش واللجان الشعبية للذود عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته واستقلاله.

وأشار إلى أن المشاركة في الاحتفال بهاتين المناسبتين تكتسب أهمية كبيرة للتأكيد على استمرار صمود وتلاحم الشعب اليمني في مواجهة العدوان وإيصال رسالة للعالم والمجتمع الدولي والأمم المتحدة بمظلومية ومعاناة الشعب اليمني جراء استمرار العدوان والحصار على مدى أكثر من عامين ونصف.

وأكد أمين محلي جمعان أن صمود قيادات وكوادر السلطة المحلية بالأمانة ونجاحها في التغلب على كثير من الصعوبات التي واجهتها جراء العدوان والحصار أسقط الرهانات والمؤامرات والمشاريع الخارجية والداخلية التي تستهدف العاصمة، وتمكنت من توفير الخدمات الضرورية لساكني صنعاء مدينة كل اليمنيين.

وأشاد أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة بالمواقف الإيجابية والمشرفة لسكان العاصمة صنعاء منذ بداية العدوان واستمرارهم في رفد جبهات الشرف والبطولة بالمال والرجال والغذاء والعتاد وكذا الحفاظ على النسيج والاستقرار الاجتماعي في صنعاء التي تحتضن قرابة ثلاثة ملايين نازح من مختلف المحافظات.

كما أشاد بالتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية في سبيل الدفاع عن الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.

ودعا أمين محلي العاصمة المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى التحرك الجاد لإيقاف العدوان وإدانة ما ترتكبه دول تحالف العدوان في اليمن من جرائم حرب وإبادة وانتهاكات لكل المواثيق والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان في ظل صمت مخزي للأمم المتحدة ومجلس الأمن .

وأكد أمين جمعان في ختام تصريحه أن استمرار صمت المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم حرب وتدمير لمقدراته وبنيته التحتية وصمة عار في جبين الإنسانية والمجتمع الدولي.

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