محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصدر باللجنة الحكومية يعلن بدء توفير مادة الغاز المنزلي بالعاصمة صنعاء - سبأ :

أعلن مصدر مسئول في اللجنة الحكومية المشكلة لتأمين إحتياجات الغاز المنزلي عن بدء توفير مادة الغاز المنزلي في العاصمة صنعاء وتوزيعها على محطات البيع كمرحلة أولى وبسعر مقبول.



وأوضح المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن اللجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي والمكلفة من رئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس حكومة الإنقاذ عقدت إجتماعات مكثفة مع تجار الغاز المنزلي، أثمرت عن توفير أكثر من أربعة آلاف طن من مادة الغاز المنزلي وإنزالها للسوق المحلية بسعر تكلفة الإستيراد والتكاليف المرتبطة بها فقط .



وقال " بات بإمكان المواطنين في العاصمة صنعاء التزود بمادة الغاز المنزلي عبر 23 محطة تخضع لرقابة مشتركة ابتداء من الخامسة عصر اليوم ضمن آلية سيجري تعميمها على المحافظات ".



ولفت المصدر إلى أن الإجتماعات مع التجار أفضت إلى الإتفاق على فتح باب الإستيراد وتكوين مخزون إستراتيجي يسمح للبلد بمواجهة مؤامرات العدوان ومرتزقته التي تستهدف المواطنين في جوانب عيشهم .



وأكد المصدر أن اللجنة ماضية في عملها لإنهاء الازمة المفتعلة في مادة الغاز المنزلي وشكلت لأجل هذا الغرض غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة.

سبـأ [19/سبتمبر/2017]سبـأ