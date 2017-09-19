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الأحزاب المناهضة للعدوان تناقش التحضيرات للمشاركة في حفل ثورة 21 سبتمبر
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الأحزاب المناهضة للعدوان تناقش التحضيرات للمشاركة في حفل ثورة 21 سبتمبر
[19/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

ناقش لقاء بصنعاء اليوم ضم الأحزاب والمكونات السياسية المناهضة للعدوان، التحضيرات للمشاركة الفاعلة في الإحتفال بالعيد الثالث لثورة 21 سبتمبر.

وفي اللقاء الذي حضره وزير الثروة السمكية محمد الزبيري ورؤساء وأمناء عموم الأحزاب المناهضة للعدوان، أكد وزير الشباب والرياضة حسن زيد أهمية مضاعفة الجهود والمشاركة الفاعلة من قبل الأحزاب السياسية في هذه المناسبة الوطنية.

وشدد على أهمية دور الأحزاب المناهضة للعدوان في المشاركة الإيجابية في الإحتفال بهذه المناسبة التي أخرجت اليمن من الوصاية الخارجية.

فيما أشار رئيس تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان عبدالملك الحجري إلى الأهمية التي تمثلها ثورة 21 سبتمبر كونها ثورة شعبية شارك فيها أبناء الشعب اليمني بمختلف فئاته وأحزابه ومكوناته السياسية.

وأوضح أن هذا اللقاء يعد إستكمال للأنشطة الخاصة بإحياء ثورة الـ 21 سبتمبر .. لافتا إلى الدور الذي ينبغي أن تقوم به الأحزاب السياسية تجاه هذه المناسبة.

بدوره أكد عضو المكتب السياسي لأنصار الله حمزة الحوثي أهمية اللقاء لتعزيز جهود المشاركة المجتمعية في الإحتفال بهذه المناسبة بإعتبارها محطة ينبغي الوقوف إزائها .

وشدد على ضرورة العمل المشاركة الفاعلة في الإحتفال بثورة 21 سبتمبر بإعتبارها محطة مهمة أحدثت نقلة نوعية في المضي قدما نحو بناء الدولة المدنية العادلة .

وألقيت خلال اللقاء كلمات من قبل رؤساء وأمناء عموم والأمناء المساعدين للأحزاب والقوى السياسية المناهضة للعدوان .. أكدت في مجملها أهمية إضطلاع الجميع بمسؤولياتهم خلال المرحلة الراهنة في الحشد المجتمعي للمشاركة في الإحتفال بهذه المناسبة ورفد الجبهات بالمال والرجال وتسيير قوافل الدعم.

سبـأ
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