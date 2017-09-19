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القطاع الصحي بالحديدة ينظم فعالية توعوية بمناسبة ثورة 21 سبتمبر
[19/سبتمبر/2017] الحديدة - سبأ :
 نظم القطاع الصحي بمحافظة الحديدة اليوم فعالية توعوية حول أهداف ثورة ٢١ سبتمبر وأهمية المشاركة في ميدان السبعين يوم الخميس القادم تحت شعار'' وفاء لدماء الشهداء وأنين الجرحى وتجسيد لأهداف ثورة ٢١ سبتمبر العظيمة ".


في الفعالية التي حضرها وكيل أول المحافظة محمد عياش قحيم أشار وكيل المحافظة عبدالرحمن الجماعي ووكيل شؤون الثقافة والإعلام علي قشر ومدير عام مكتب الصحة بالمحافظة عبدالرحمن جار الله وخطيب جامع الصالح مقبل مرشد إلى أن الاحتفال بالعيد الثالث لثورة 21 سبتمبر هو رسالة للعالم بمواصلة الصمود والثبات في مواجهة العدوان .

وأكدت الكلمات أن صمود الموظفين والعمال في مواقع العمل يوازي صمود أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات الدفاع عن الوطن خاصة في ظل الإمكانيات البسيطة والظروف الصعبة الناتجة عن استمرار العدوان والحصار .

ولفت المتحدثون إلى أن استمرار العمل في كافة المرافق الصحية بالمحافظة البالغ عددها 420 مرفقاً دون توقف وافتتاح مرافق جديدة شملت مركز الغسيل الكلوي بالقناوص و إنشاء أكثر من ١٥ مركزاً مخصصاً لمعالجة الإسهالات ومكافحه وباء الكوليرا هو تحقيق للصمود الأسطوري للشعب اليمني في مواجهة العدوان .

حضر الفعالية رئيس جامعة صعدة الدكتور عبدالرحيم الحمران ومدير مديرية الحوك علي هندي وعدد من القيادات والكوادر الصحية بالمحافظة .

سبـأ
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