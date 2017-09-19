الأحوال المدنية تصدر أكثر من أربعين ألف شهادة ميلاد خلال يومين صنعاء - سبأ :

أصدرت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني 40 ألف و186 شهادة ميلاد خلال اليومين الماضيين في محافظات حجة وتعز وإب وريمة وذمار والجوف والمحويت والحديدة.



وأوضح رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني اللواء محمد الزلب أن الحملة التي تنظمها المصلحة بالتعاون مع اليونيسيف وتستمر أسبوعين منحت شهادات ميلاد لـ 22 ألف و98 شهادة للذكور و18 ألف و88 شهادة للإناث .



وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى منح كافة المواليد شهادات ميلاد بالإضافة إلى حث أولياء الأمور على حصول أطفالهم على شهادات الميلاد من فروع الأحوال المدنية بالمحافظات والمديريات وخاصة قبل بداية العام الدراسي المقبل.



ولفت اللواء الزلب إلى أن شهادات الميلاد تمنح مجانا .. مهيبا بوسائل الإعلام تخصيص حيز توعوي لتوجيه المواطنين بالتوجه إلى فروع مصلحة الأحوال المدنية بالمحافظات وكذا المديريات للحصول على شهادات الميلاد .

سبـأ [19/سبتمبر/2017]سبـأ