محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وزير المياه يرأس لقاء موسع للتحضير للإحتفاء بأعياد الثورة اليمنية صنعاء - سبأ :

وجه وزير المياه والبيئة المهندس نبيل عبدالله الوزير، بإستكمال إجراءات توظيف وتثبيت موظفي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة اللذين استشهدا يوم أمس في شارع القيادة أثناء تأديتهم لعملهم.



وأشار وزير المياه خلال اللقاء الموسع الذي عقد اليوم بصنعاء وضم قيادات وموظفي الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة، والذي كرس لمناقشة التحضيرات للإحتفاء بأعياد الثورة اليمنية 21 سبتمبر و26سبتمبر و14 أكتوبر، إلى أن حادثة يوم أمس تستلزم من الجميع الإلتزام الكامل باتخاذ التدابير الخاصة بالسلامة المهنية وذلك تفاديا لتكرار مثل هذا الحادث المؤسف.



وأكد المهندس نبيل الوزير بأن الوزارة لن تتهاون في إتخاذ الإجراءات ضد حالات التسيب أو الإهمال التي قد تلحق الضرر بعمال وموظفي قطاع المياه والصرف الصحي والتي تعد صورة وشكل من أشكال الفساد التي يرفضها الجميع..مشددا في ذات السياق على رؤساء وقيادات الهيئات والمؤسسات أن يكونوا عند مستوى المسؤولية والقدوة الحسنة في تهيئة المناخ المناسب الذي يمكن الموظف من القيام بعمله على أكمل وجه.



ولفت وزير المياه والبيئة إلى أهمية التفاعل مع احتفالات بلادنا بأعياد الثورة والتي تجسد أروع المعاني في صنع حرية الإنسان من خلال البطولات التي سطرها الشهداء.. مشيرا إلى أن الاحتفال بأعياد الثورة يحمل في مضمونه الكثير من المعاني والدلالات الوطنية وحجم التضحيات التي يقدمها الشعب اليمني لنيل حريته وكرامته.



فيما أشار وكيل أول وزارة المياه والبيئة عبد الغني المداني إلى أهمية التفاعل والمشاركة مع هذه الفعاليات الوطنية كأقل واجب عرفانا بتضحيات الشهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة دفاعا عن الوطن.



وأجاب وزير المياه والبيئة على عدد من المداخلات والتساؤلات التي طرحها المشاركون في اللقاء الموسع والتي شملت في معظمها ما يتعلق بالحقوق وجوانب تطوير العمل في الهيئات والمؤسسات.



وأكد المشاركون بأنهم سيكونوا في طليعة الصفوف للاحتفاء بأعياد الثور اليمنية، مثمنين البطولات التي يسطرها المرابطين في الجبهات للدفاع عن الأرض والعرض وما يحققونه من انتصارات.



وتم قراءة الفاتحة على أرواح الشهداء وموظفي المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والمواطنين الاثنين الذين لقوا حتفهم أمس وهم يؤدون واجبهم في الميدان.



سبـأ [19/سبتمبر/2017]سبـأ