محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل دورة حول المبادئ الأساسية للجودة ومكافحة العدوى بصنعاء صنعاء - سبأ :

نظمت إدارة الجودة الشاملة بمستشفى الشرطة النموذجي بالتعاون مع منظمة ماري ستوبس الدولية، اليوم دورة تدريبية حول المبادئ الأساسية للجودة ومكافحة العدوى .



تهدف الدورة إكساب 20 من الاطباء والكادر الوظيفي بالمستشفى مهارات في جانب الجودة الشاملة وتحسين خدمات الرعاية الطبية المقدمة.



وأكدت ممثلة منظمة ماري ستوبس الدكتورة نهى الحبشي أن الدورة هدفت إلى تحسين الجودة في الخدمات بالمرافق والمؤسسات الصحية والطبية .. معربة عن أملها في تحسين الأداء وكذا إستمرار تقديم الخدمات وتحديد المعلومات وكذا الوقاية من العدوى.



فيما أشار مدير عام مستشفى الشرطة الدكتور علي بدر إلى أنه ستشهد الفترة المقبلة إقامة دورات مماثلة في التخصصات المختلفة بما يعزز من أداء عمل مستشفى الشرطة .



وأوضح أن الدورات تستهدف كافة الكوادر الطبية والإدارية بالمستشفى .. لافتا إلى ضرورة إستفادة المشاركين في الدورة من المعارف التي تلقوها في مجال عملهم .

سبـأ [19/سبتمبر/2017]سبـأ