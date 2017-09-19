محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة التحضيرات لتدشين العام الدراسي بمديرية العدين في إب إب - سبأ :

ناقش لقاء موسع بمديرية العدين في محافظة إب التحضيرات والترتيبات لتدشين العام الدراسي الجديد 2017- 2018م في إطار حملة العودة للمدرسة .





واستعرض اللقاء الذي ضم مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية عبدالواحد باشا وأمين عام المجلس المحلي عبدالواحد الشهاري ومدراء المدارس والشخصيات الاجتماعية بالمديرية ، الإجراءات التي تم اتخاذها و الجهود المبذولة لتدشين العام الدراسي وتوفير متطلبات العملية التعليمية وآلية تنفيذها وتفعيل دور الإدارات المدرسية والصعوبات التي تواجهها .





وفي اللقاء أكد مدير مكتب التربية بالمديرية أهمية الاستعداد لتدشين العام الدراسي الجديد وبذل الجهود لإنجاح العملية التعليمية وتحقيق أهدافها على الرغم من استمرار العدوان الغاشم .



وأشار إلى أن الظروف العصيبة التي يمر بها الوطن تحتم تضافر الجهود من أجل مستقبل الطلاب والطالبات وعدم حرمانهم من حقهم في التعليم .

سبـأ [19/سبتمبر/2017]سبـأ