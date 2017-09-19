نائب مدير أمن حجة يطلع على إجراءات تنظيم خطوط السير [19/سبتمبر/2017] حجة - سبأ:

اطلع نائب مدير أمن محافظة حجة العقيد زيد اليوسفي اليوم الإجراءات الخاصة بتنظيم السير على الطريق الرابط بين محافظتي حجة وعمران الذي يشهد تحرك الحشود للمشاركة في الإحتفال بالعيد الثالثة لثورة 21 سبتمبر.



واستمع العقيد اليوسفي من قادة الوحدات الأمنية إلى شرح حول الخطة والترتيبات المتعلقة بوصول أبناء المحافظة للمشاركة في هذه المناسبة.



وشدد نائب مدير أمن المحافظة على أهمية تضافر الجهود بما يسهم في إنجاح هذه الفعالية الوطنية التي تعكس التلاحم والإصطفاف الوطني في مواجهة العدوان ومخططاته.

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