ندوة في عمران بعنوان ثورة 21 سبتمبر .. الأهداف والمنجزات [19/سبتمبر/2017] عمران - سبأ:

عقدت اليوم بكلية التربية بمحافظة عمران ندوة بعنوان " ثورة 21 سبتمبر .. الأهداف والمنجزات ".



في الجلسة الافتتاحية للندوة أكد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان أن أبناء عمران كانوا ولازالوا صمام أمان الثورات اليمنية بما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن.



وأشار إلى أن الاحتفاء بهذه المناسبة يأتي استذكاراً وتقديراً لتضحيات الشهداء والجرحى الذين بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل أن ينعم الوطن بالأمن و الاستقرار و يخرج من تحت الوصاية الخارجية.



فيما أشار أمين عام محلي المحافظة صالح المخلوس إن إحياء ثورتي سبتمبر الخالدتين تعبير عن الموقف الموحد لأبناء اليمن بمختلف مكوناتهم وانتماءاتهم في رفض العدوان والصمود والثبات في مواجهته.



وناقشت الندوة التي أدارها الدكتور عبد الغني الزبيدي والدكتور محمد ناصر البخيتي ورقتي عمل حول مسار أهداف الثورة وأهميتها في تحقيق تطلعات وأحلام اليمنيين وما يجب أن يتبعها من خطوات في إزالة منابع الفساد وإيجاد فرص اقتصادية توفر العيش المستقر والكريم للشعب اليمني.



وأشارت أوراق العمل إلى أهم انجازات ثورة 21 سبتمبر ومنها إسقاط الوصاية والتحكم في القرار السيادي للبلاد ، وإسقاط الطغاة والفاسدين الذين كانوا ينهبون خيرات البلاد على مر السنوات الماضية.



حضر الندوة مدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل وعدد من قيادات السلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية والمهتمين.

سبأ