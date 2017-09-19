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مديرية الثورة تحيي حفلا فنيا وخطابيا بالعيد الثالث لثورة 21 سبتمبر
[19/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:
نظمت مديرية الثورة بأمانة العاصمة اليوم ، حفل فني وخطابي إحتفاءً بالعيد الثالث لثورة 21 سبتمبر "ثورة في وجه العدوان". 

وفي الحفل أكد وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات، على أهمية الاحتفال بثورة الـ21 من سبتمبر ودورها صنع مستقبل اليمن المشرق.. وقال" إن العدوان على اليمن هو محاولة يائسة لإجهاض الثورة وهو ما لن يتحقق للغزاة مهما فعلوا".

وأضاف" أن ثورة الـ21 مستمرة ولن تتوقف وسوف تتحقق كامل أهدافها في البناء والنهضة في كافة المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية والثقافة والعلمية والاجتماعية".

ولفت القاضي عقبات إلى أن ثورة 21 سبتمبر كشفت خطط الأعداء وأطماعهم في سرقة ونهب ثروات وخيرات اليمن في البر والبحر إلا أنها تمكنت برجالها الأبطال من التصدي لتلك المؤامرات.

وأكد ان إرادة الشعب اليمني لن تكسرها عنجهية وصلف قوى الاستكبار، ولن يضعفهم خنوع وسكوت المجتمع الدولي عن ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم وحصار جائر.

وأشار إلى أن المشاركة في احتفالية الثورة في ميدان السبعين بعد غد واجب وطني لتصل رسالة أبناء اليمن  إلى العالم أن ثورتهم لن تتوقف.

كما ألقيت عدد من الكلمات عن أسر الشهداء وعقلاء اليمن والجرحى شددت على أهمية رفد الجبهات بالمال والسلاح، والاهتمام بالجرحى ورعاية أسر الشهداء والمشاركة في الفعاليات الوطنية.

تخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والقصائد الشعرية نالت استحسان الجميع.
سبأ
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