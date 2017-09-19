رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية [19/سبتمبر/2017] صنعاء - سبأ:

استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير الخارجية المهندس هشام شرف.



جرى خلال اللقاء مناقشة الجوانب المتعلقة بما تتعرض له ممتلكات الدولة في الخارج من محاولات عبث منظمة وما قامت به وزارة الخارجية من إجراءات ومراسلات واتصالات وتوكيل محامين للدفاع عن مصالح وأملاك الحكومة والشعب اليمني في الخارج وإيقاف البيع والتصرف في بعضها من قبل مرتزقة العدوان .



واستعرض اللقاء المبادرات الخاصة بإحلال السلام في اليمن والجهود والمساعي التي تبذل في هذا الجانب وجهود المنظمات الدولية وأصدقاء اليمن في حشد الموارد والطاقات في الجوانب الإنسانية وخاصة في الجانب الصحي وتخفيف أعباء الحصار الجائر.



وقيًم اللقاء نتائج الزيارات التي قام بها عدد من كبار مسئولي المنظمات الدولية الإنسانية إلى اليمن والإسهام الفاعل لتلك المنظمات الدولية والأوربية في دعم الوضع الإنساني في اليمن وخاصة في المجال الصحي والإغاثي.



وتطرق اللقاء إلى آليات العمل التي اتخذتها حكومة الإنقاذ للحد من المؤامرة الإقتصادية على الشعب اليمني والتي كانت آخر مظاهرها إستهداف الغاز المنزلي والحلول التي يجري العمل عليها وما نتج عنها من جوانب ايجابية وملموسة.

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