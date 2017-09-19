محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ صنعاء يؤكد أهمية إستمرار رفد الجبهات صنعاء - سبأ:

أكد محافظ صنعاء حنين قطينة أهمية تماسك الجبهة الداخلية والإستمرار في رفد جبهات الشرف والبطولة دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره.



وأشاد المحافظ قطينة في لقاء ضم قيادات السلطة المحلية ومشائخ ووجهاء مديرية بني حشيش، بمواقف قيادات ومشائخ وأبناء المديرية في مواجهة العدوان وما قدموه من قوافل الشهداء والجرحى والغذاء.



وأشار إلى أهمية تعزيز الإصطفاف لإحباط مؤامرات العدوان علی اليمن .. لافتا إلی ضرورة المشاركة الفاعلة في الإحتفال بثورة 21 سبتمبر والعيد الـ55 لثورة ألـ26 من سبتمبر.

سبأ [19/سبتمبر/2017]سبأ