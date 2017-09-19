محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إستشهاد أربعة مواطنين بغارة لطيران العدوان على بمديرية كشر بحجة حجة - سبأ:

استشهد أربعة مواطنين بينهم نساء جراء إستهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم منزل مواطن بمنطقة المزرعة بمديرية كشر بحجة .



وأوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات المشتركة بالمحافظة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة إستهدفت منزل المواطن محمد الزارعي، ما أدى إلى إستشهاد أربعة مواطنين بينهم نساء .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان إستهدف بغارة ثانية مبنى المعهد المهني القريب من منزل المواطن الزراعي، حال دون عدم تمكن طواقم الإسعاف من مواصلة عمليات الإنقاذ وانتشال الجثث التي تسببت بها الغارة الأولى .



وحمل المصدر المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسئولية الإنسانية والأخلاقية جراء ما يرتكبه من مجازر وجرائم يندى لها جبين الإنسانية بحق الشعب اليمني.

سبأ [19/سبتمبر/2017]سبأ