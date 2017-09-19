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مدرب منتخب الناشئين: جئنا للمنافسة على التأهل لنهائيات كأس آسيا
أكد مدير الجهاز الفني للمنتخب الوطني لناشئي كرة القدم، المدرب السوري محمد ختام أن المنتخب يشارك في تصفيات كأس آسيا تحت 16 عاماً بهدف المنافسة على التأهل للنهائيات.
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  رياضة
مدرب منتخب الناشئين: جئنا للمنافسة على التأهل لنهائيات كأس آسيا
[19/سبتمبر/2017]
الدوحة  - سبأ:
 أكد مدير الجهاز الفني للمنتخب الوطني لناشئي كرة القدم، المدرب السوري محمد ختام أن المنتخب يشارك في تصفيات كأس آسيا تحت 16 عاماً بهدف المنافسة على التأهل للنهائيات.

وقال المدرب ختام في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في الدوحة لمدربي منتخبات المجموعة الخامسة في التصفيات إن حظوظ جميع المنتخبات قائمة في التأهل إلى النهائيات، مؤكداً أن منتخب اليمن جاء للمنافسة رغم الإعداد القصير والظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.

وأضاف "من الصعب الحكم على أي من المنتخبات سيتأهل إلى النهائيات وإن كانت حظوظ المنتخب القطري أقوى باعتباره البلد المستضيف ويلعب على أرضه وبين جماهيره".

وحول تأثير اعتذار منتخب الإمارات عن مباريات المجموعة اعتبر مدرب منتخب ناشئي اليمن أن غيابه سيؤثر على الجميع وسيزيد من صعوبة مهمة المنتخبات في التأهل رغم أن منتخب الإمارات لم يؤكد غيابه رسمياً، متمنيا نجاح المنافسات من النواحي التنظيمية والفنية.

ويخوض المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم غداً الأربعاء أولى مواجهاته في التصفيات بمواجهة مضيفه القطري مستضيف مباريات المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبيهما منتخبي بنجلاديش والإمارات.

ووفقاً لنظام البطولة، يتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر بالتصفيات.

سبأ
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