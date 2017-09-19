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اختتام دورات مشروع تشجيع الاشتمال المالي للنساء في إب
[19/سبتمبر/2017]
إب - سبأ:
أقيم اليوم بمحافظة إب حفل اختتام الدورات التدريبية الخاصة بمشروع تشجيع الاشتمال المالي للنساء في اليمن التي نفذها فرع اتحاد نساء اليمن بالمحافظة بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي " جي آي زد" وبرنامج الخليج العربي للتنمية " أجفند".

شملت الدورات التي استمرت ثلاثة أشهر ، مجالات المهارات الحياتية ، التعليم المالي ، الخياطة ، النقش ، الكوافير ، الأشغال اليدوية وصناعة الزباد والبخور

هدفت الدورات إلى إكساب 510 مشاركات مهارات ومعلومات حول أساسيات إنشاء وإدارة المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وفن تسويق المنتجات وتأهيلهن على هذه المهن والحرف التي تدر عليهن دخل مالي وتسهم في تحسين مستواهن المعيشي وذلك بالتعاون مع مؤسسة التقدم و البناء والجمعية الخيرية لرعاية الأسرة ومعهد التكافل للتدريب والتأهيل لتدريب الفتيات.

وفي الاختتام حث وكيل المحافظة علي الزنم المستفيدات من الدورات على عكس ماتلقينه من مهارات حياتية ومعلومات على الواقع العملي لتنفيذ مشاريعهن الصغيرة المدرة للدخل.

وأشاد بجهود الجهات المنفذة و الداعمة والممولة.. داعيا إلى تكثيف مثل هذه الدورات واستهداف الفتيات والنساء على مستوى المدينة والريف.

وأكد استعداد قيادة المحافظة دعم كافة المشاريع المتعلقة بقطاع المرأة المنفذة عبر اتحاد نساء اليمن.

من جانبها أكدت رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن بالمحافظة حياة الكينعي ومدير مشروع الاشتمال المالي أحمد الزمزمي أهمية الدورات في النهوض بواقع المرأة وتحسين مستواها المعيشي وتأهيلهن لدخول سوق العمل والإنتاج من خلال المشاريع الصغيرة .

وأشارا إلى أنه سيتم تنفيذ عدة دورات مهنية لإكساب النساء حرف ومهن تعود عليهن بالفائدة في إطار خطة فرع الاتحاد بالمحافظة .

وفي الختام تم توزيع الشهادات والهدايا و مكائن الخياطة على المشاركات في الدورات التدريبية تشجيعاً لهن .

سبأ
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