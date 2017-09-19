محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الخدمة المدنية : الخميس غرة محرم والسبت إجازة بدلا عنه صنعاء - سبأ:

أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات أن يوم الخميس المقبل غرة محرم 1439هجرية الموافق 21 سبتمبر 2017م إجازة رسمية بمناسبة السنة الهجرية الجديدة إستناد إلى المادة 3 من الفقرة 3/أ من القانون رقم 2 لسنة 2000م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية وطبقا للمادة رقم " 4" من القانون، يستعاض عن هذا اليوم بيوم السبت الموافق 23 سبتمبر الجاري .



وبهذه المناسبة الدينية رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتأمينات والإعلام أجمل التهاني وأطيب التبريكات للمجلس السياسي الأعلى وكافة أبناء الشعب اليمني .. سائلة المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الشعب الميني والأمة العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

سبأ [19/سبتمبر/2017]سبأ