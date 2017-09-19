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آخر تحديث: الثلاثاء، 19 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:28:33م
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مناقشة الاحتياجات التنموية والخدمية لمحافظة صنعاء
[19/سبتمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 استعرض اجتماع بمحافظة صنعاء اليوم الاحتياجات التنموية والخدمية لعدد من المديريات و المكاتب التنفيذية بالمحافظة.

وناقش الاجتماع الذي ضم وكيل المحافظة فارس الكهالي ومدير فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظة المهندس محمد غمضان آلية دعم الصندوق لبرنامجي النقد مقابل العمل والتمكين من أجل التنمية المحلية في المديريات والمكاتب التنفيذية وكذا دعم احتياجات التعليم وترميم أضرار المراكز الصحية والمشاريع المتعثرة في قطاع الزراعة.

وثمن الوكيل الكهالي استمرار تعاون الصندوق ودوره في دعم القطاعات التنموية بالمحافظة خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان السعودي الأمريكي وحصاره الجائر.

وكان مديرا مكتبي التربية هادي عمار والزراعة محمد الدبا ونائب مدير مكتب الصحة الدكتور مجاهد الرميم استعرضوا الاحتياجات الضرورية الكفيلة بتشغيل الأيادي العاملة والارتقاء بمستوى الخدمات.

حضر الاجتماع نائب مدير عام مكتب الزراعة علي القيري ومدير مديرية صعفان منير الكبسي و مدير مكتب رئيس مجلس إدارة صندوق النظافة والتحسين أحمد قطينة ومسؤولي المشاريع في صندوق الاجتماعي للتنمية.

سبأ
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