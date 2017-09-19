عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إعلان حالة الطوارئ في جزيرة (بورتوريكو) الأمريكية مع اقتراب إعصار (ماريا) واشنطن- سبأ:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في جزيرة (بورتوريكو) التابعة للولايات المتحدة مع اقتراب الإعصار (ماريا) وازدياد شدته أمس لتصل إلى الدرجة الخامسة.



وتوقع مركز الأعاصير الوطني الأمريكي وصول (ماريا) إلى سواحل بورتوريكو بحلول يوم غدٍ الأربعاء، تصاحبه أمطار غزيرة قد تسبب سيولا وفيضانات.



وقد حذر ريكاردو روسيلو حاكم الجزيرة من أن الإعصار قد يكون (كارثيا)، كما ناشد مسئولون في بورتوريكو الساكنين في منازل خشبية تركها والبحث عن ملاذات أخرى آمنة.



وتبلغ سرعة الرياح حاليا حوالي 260 كيلومترًا في الساعة، بينما تتحرك باتجاه الشمال الغربي بسرعة 15 كيلومترا في الساعة.



وقد يستمر هبوب الرياح على الجزيرة لفترة تتراوح بين 12 و24 ساعة، مع تقديرات بوصول منسوب مياه الأمطار إلى 46 سنتيمترا.

سبأ [19/سبتمبر/2017]سبأ