ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 19 - سبتمبر - 2017 الساعة 07:28:33م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية
استقبل الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى في القصر الجمهوري بصنعاء اليوم رئيس الوزراء الدكتور عبد العزيز بن حبتور ووزير الخارجية المهندس هشام شرف.
المحكمة الاتحادية العليا العراقية تأمر بتعليق إستفتاء إستقلال إقليم كردستان العراق
أمرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الاثنين بتعليق الاستفتاء المرتقب بشأن استقلال إقليم كردستان العراق .. مؤكدة أن قرار الاستفتاء غير دستوري.
منطقة اليورو تسجل معدل تضخم 1.5بالمائة في أغسطس الماضي
ارتفع معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو في أربعة أشهر خلال أغسطس الماضي.
مدرب منتخب الناشئين: جئنا للمنافسة على التأهل لنهائيات كأس آسيا
أكد مدير الجهاز الفني للمنتخب الوطني لناشئي كرة القدم، المدرب السوري محمد ختام أن المنتخب يشارك في تصفيات كأس آسيا تحت 16 عاماً بهدف المنافسة على التأهل للنهائيات.
آخر الأخبار:
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي قيادات ووجهاء أمانة العاصمة
محافظ صنعاء يؤكد أهمية إستمرار رفد الجبهات
إستشهاد أربعة مواطنين بغارة لطيران العدوان على بمديرية كشر بحجة
صاروخ باليستي يدك تجمعات المرتزقة بالمجمع الحكومي بالجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
فعالية خطابية بمحافظة ذمار إحتفاء بأعياد الثورة
[19/سبتمبر/2017]
ذمار - سبأ:
 أقيمت بمحافظة ذمار اليوم فعالية خطابية إحتفاءً بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.

وفي الفعالية أكد محافظ ذمار حمود عباد أهمية الإحتفال بالعيد الثالث لثورة 21 من سبتمبر والعيد الـ 55 لثورة الـ 26 من سبتمبر والعيد ألـ54 لثورة 14 أكتوبر، التي جسدت بأهدافها السامية تطلعات أبناء الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه التواقين للحرية والكرامة .

وأشار إلى أن الإحتفاء بهذه المناسبات تعد أعياد وطنية لكل اليمنيين بمختلف إنتمائاتهم الفكرية والحزبية والمناطقية.

ولفت المحافظ عباد إلى أن ثورة 21 سبتمبر أسقطت الطغاة والمستبدين وكسر هيمنة القوى الإقليمية والدولية على القرار اليمني وجعلته قرارا وطنيا مستقلا .. معتبرا هذه الثورة تكميلية لثورة الـ 26 سبتمبر المجيدة أوجدها الواقع وفرضتها الضرورة من أجل تصحيح مسار ثورة سبتمبر الأم وتحقيق كامل أهدافها وغاياتها النبيلة.

وألقيت في الفعالية كلمات شددت على ضرورة الإحتفال بهذه المناسبات لما من شأنه تعزيز التلاحم الوطني في مواجهة قوى العدوان التي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

ودعت إلى الإحتشاد الخميس المقبل بالعاصمة صنعاء للإحتفال بهذه المناسبات كرسالة تحدي وصمود في وجه تحالف العدوان على اليمن في ظل ما يعانيه أبناء الشعب اليمني من مآسي جراء إستمرار العدوان والحصار.

حضر الفعالية وكلاء ومستشارو المحافظة وقيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والمجالس المحلية بالمحافظة والمديريات وعدد القيادات الأمنية والعسكرية وممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والشخصيات الإجتماعية والوجهات القبلية بالمحافظة.

سبأ
  المزيد من (محلي)
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي رئيس الوزراء ووزير الخارجية
رئيس المجلس السياسي الأعلى يلتقي قيادات ووجهاء أمانة العاصمة
محافظ صنعاء يؤكد أهمية إستمرار رفد الجبهات
إستشهاد أربعة مواطنين بغارة لطيران العدوان على بمديرية كشر بحجة
صاروخ باليستي يدك تجمعات المرتزقة بالمجمع الحكومي بالجوف
الرئيس الصماد يلتقي مشائخ وحكماء اليمن بمجلس التلاحم القبلي
اختتام دورات مشروع تشجيع الاشتمال المالي للنساء في إب
الخدمة المدنية : الخميس غرة محرم والسبت إجازة بدلا عنه
مناقشة الاحتياجات التنموية والخدمية لمحافظة صنعاء
ندوة حول الوضع الصحي بين تحديات الواقع وطموح المستقبل بصنعاء
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد أربعة مواطنين بغارة لطيران العدوان على بمديرية كشر بحجة
[19/سبتمبر/2017]
قصف جوي وصاروخي لطيران العدوان على مناطق بجيزان وصعدة
[19/سبتمبر/2017]
مؤسسة حيدرة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب باليمن
[19/سبتمبر/2017]
طيران العدوان يواصل استهداف المواطنين والجسور ومحطات الوقود
[19/سبتمبر/2017]
استشهاد مواطن وإصابة خمسة آخرين بغارات على حجة
[19/سبتمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by