محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية خطابية بمحافظة ذمار إحتفاء بأعياد الثورة ذمار - سبأ:

أقيمت بمحافظة ذمار اليوم فعالية خطابية إحتفاءً بأعياد الثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر.



وفي الفعالية أكد محافظ ذمار حمود عباد أهمية الإحتفال بالعيد الثالث لثورة 21 من سبتمبر والعيد الـ 55 لثورة الـ 26 من سبتمبر والعيد ألـ54 لثورة 14 أكتوبر، التي جسدت بأهدافها السامية تطلعات أبناء الشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه التواقين للحرية والكرامة .



وأشار إلى أن الإحتفاء بهذه المناسبات تعد أعياد وطنية لكل اليمنيين بمختلف إنتمائاتهم الفكرية والحزبية والمناطقية.



ولفت المحافظ عباد إلى أن ثورة 21 سبتمبر أسقطت الطغاة والمستبدين وكسر هيمنة القوى الإقليمية والدولية على القرار اليمني وجعلته قرارا وطنيا مستقلا .. معتبرا هذه الثورة تكميلية لثورة الـ 26 سبتمبر المجيدة أوجدها الواقع وفرضتها الضرورة من أجل تصحيح مسار ثورة سبتمبر الأم وتحقيق كامل أهدافها وغاياتها النبيلة.



وألقيت في الفعالية كلمات شددت على ضرورة الإحتفال بهذه المناسبات لما من شأنه تعزيز التلاحم الوطني في مواجهة قوى العدوان التي يستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



ودعت إلى الإحتشاد الخميس المقبل بالعاصمة صنعاء للإحتفال بهذه المناسبات كرسالة تحدي وصمود في وجه تحالف العدوان على اليمن في ظل ما يعانيه أبناء الشعب اليمني من مآسي جراء إستمرار العدوان والحصار.



حضر الفعالية وكلاء ومستشارو المحافظة وقيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والمجالس المحلية بالمحافظة والمديريات وعدد القيادات الأمنية والعسكرية وممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والشخصيات الإجتماعية والوجهات القبلية بالمحافظة.

سبأ [19/سبتمبر/2017]سبأ