محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة إمكانية تقديم الدعم للاجئين في عدد من مديريات الحديدة الحديدة - سبأ:

ناقش لقاء بمحافظة الحديدة اليوم برئاسة المحافظ حسن احمد الهيج ضم عددا من أعضاء جمعية الصيرفيين بالمحافظة أوضاع اللاجئين في عدد من المديريات وكيفية تقديم الدعم لهم.



واستعرض اللقاء معاناة وأوضاع اللاجئين والسبل التي يمكن الاعتماد عليها من لإيصال المساعدات والمواد الإغاثية من الغذاء والدواء والخيام لإيواء من فقدوا مساكنهم جراء القصف من قبل العدوان بالإضافة إلى الاحتياجات الضرورية التي يفتقر إليها النازحين.



وأكد اللقاء ضرورة مشاركة جمعية الصيرفيين في التخفيف من معاناة النازحين والمتضررين من استمرار العدوان وذلك بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة.



وشدد اللقاء على ضرورة قيام اللجنة المكلفة بتقديم الدعم الممكن في إغاثة المنكوبين خاصة مع شحة الدعم المقدم من قبل المنظمات الإغاثية الدولية التي لم تقم بتغطية كافة المتطلبات في المناطق المتضررة وبالمثل للمناطق التي تؤوي النازحين.



وأكد اللقاء أهمية بدء العمل من خلال تشكيل عددا من الفرق للتوجه إلى المناطق المستهدفة والأكثر اكتظاظ باللاجئين لتحديد المتطلبات الأساسية ليتم تسيير قوافل الإغاثة بأشراف من اللجنة.

سبأ [19/سبتمبر/2017]سبأ