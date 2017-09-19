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المنتخب الوطني للناشئين يستهل تصفيات كأس آسيا بمواجهة مضيفه القطري
يستهل المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم مشواره في تصفيات كأس آسيا تحت 16 عاماً بمواجهة مضيفه القطري غداً الأربعاء في أولى جولات المجموعة الخامسة التي تحتضن مبارياتها العاصمة القطرية الدوحة.
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  رياضة
المنتخب الوطني للناشئين يستهل تصفيات كأس آسيا بمواجهة مضيفه القطري
[19/سبتمبر/2017]
الدوحة - سبأ:
يستهل المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم مشواره في تصفيات كأس آسيا تحت 16 عاماً بمواجهة مضيفه القطري غداً الأربعاء في أولى جولات المجموعة الخامسة التي تحتضن مبارياتها العاصمة القطرية الدوحة.

ويأمل منتخب الناشئين تحقيق نتيجة إيجابية غداً أمام مضيفه القطري تسهم في تأهله إلى نهائيات كأس آسيا عن المجموعة التي تضم إلى جانبيهما منتخبي بنجلاديش، والإمارات الذي لم يؤكد مشاركته بعد.

واستعد المنتخب للمشاركة في هذه التصفيات بمعسكر داخلي بالعاصمة صنعاء إستمر أكثر من شهر تحت قيادة مدير الجهاز الفني للمنتخب، المدرب السوري محمد ختام.

واضطر المنتخب الوطني لخوض رحلة طويلة وشاقة إستمرت ثلاثة أيام للوصول إلى الدوحة بسبب حصار العدوان ومنعه للرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي منذ أكثر من عام، حيث توجه براً من صنعاء إلى مدينة صلالة العمانية قبل أن يتوجه منها جواً إلى الدوحة.

وجرى اليوم الإجتماع الفني بحضور مراقب مباريات المجموعة والطبيب المشرف عليها ومندوبي المنتخبات المشاركة باستثناء مندوب منتخب الإمارات، تم خلاله الإطلاع على لائحة البطولة وأهم التعديلات الجديدة في قانون كرة القدم خصوصاً في ما يتعلق بالجانب الطبي والإتفاق على بقية التفاصيل الفنية ومنها ألوان ملابس المنتخبات خلال المباريات.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني للناشئين مباراته الثانية أمام منتخب بنجلاديش الجمعة القادمة على أن يختتم مشواره في التصفيات بمواجهة نظيره الإماراتي الأحد القادم في حال تأكدت مشاركة الأخير.

سبأ
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