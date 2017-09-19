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آخر تحديث: الثلاثاء، 19 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:58:16م
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لقاء وصلح قبلي بمنطقة الصيرات بمديرية جبلة بإب
[19/سبتمبر/2017]
إب - سبأ:
 نظم أبناء منطقة الصيرات بمديرية جبلة بإب اليوم لقاء قبلي للتنديد بجرائم العدوان السعودي الأمريكي.

وأكد المشاركون في اللقاء أن ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بشعة ، لن تزيد أبناء الشعب اليمني إلا صمودا وتماسكا في مواجهته وإفشال مخططاته.

وأشاروا إلى أن الشعب اليمني يدرك ما يسعى له تحالف العدوان من إشعال الفتنة بين أبناء الوطن وخلق حالة من الفوضى والصراع .

وأشاد المشاركون في اللقاء الذي تم خلاله صلح قبلي بين أسرتي الرعوي والغانمي، بما يسطره الجيش واللجان الشعبية من ملاحم بطولية في مختلف جبهات الشرف والبطولة.

وأكدوا أن الصلح القبلي سيسهم في ترسيخ قيم الأخوة في المنطقة بعد تقريب وجهات النظر بين الطرفين لحل هذه القضية بطرق أخوية بعيدا عن لغة القوة والسلاح.

وأوضح أبناء منطقة للصيرات أن حل هذه القضية يأتي في إطار تفهم الجميع وقناعتهم بتجاوز الخلافات وتوحيد الصفوف لمواجهة العدوان.

سبأ
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