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التربية تحيي حفلا فنيا وخطابيا بالعيد الثالث لثورة 21 سبتمبر
[19/سبتمبر/2017]
صنعاء ـ سبأ:
 نظمت وزارة التربية والتعليم اليوم بصنعاء حفل فني وخطابي إحتفاءً بالعيد الثالث لثورة 21 سبتمبر "ثورة في وجه العدوان".

وفي الحفل الذي حضره وزير الدولة نبيه أبونشطان .. أشار وزير التربية والتعليم يحيى بدرالدين الحوثي إلى ما مثلته ثورة 21 سبتمبر في الخروج من الوصاية الخارجية، ما دفع قوى الهيمنة والإستكبار شن حرب على اليمن أرضا وإنسانا.

واستعرض مراحل نضال الشعب اليمني وكفاحه المستمر ضد قوى الظلم وما تخللها من انتكاسات ما أدى الى ضعف الجبهة الداخلية .. لافتا إلى المؤامرات والضغوط التي مارستها السعودية لإفقار وتجهيل أبناء الشعب اليمني وسلب حريته وكرامته .

ودعا إلى الإسهام الفاعل في ثورة " علمية، ثقافية، تنموية" لضمان تحقيق التنمية المستدامة والغد الأفضل الذي ينشده كل أبناء الشعب اليمني .. مهيباً بالجميع الإحتشاد والمشاركة في الإحتفال بذكرى الثورة الثالث الخميس المقبل بميدان السبعين.

من جانبه أشار وكيل الوزارة لقطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف إلى أن ثورة الـ21 من سبتمبر أسقطت المؤامرات على اليمن ومنها إعادة هيكلة الجيش ومشروع الأقاليم.

فيما تطرقت كلمتا أمين عام اللجنة الوطنية لليونسكو أحمد الرباعي ومدير مكتب وزير التربية أحمد البشري إلى بطولات اليمنيين وعشقهم للحرية والإستقلال على مر التاريخ .

وأشارا إلى تكالب التحالف السعو أمريكي وأذياله على اليمن بخروجه من الوصاية الخارجية وإنهاء التدخلات في الشأن اليمني .

وأشادا الرباعي والبشري بصمود الشعب اليمني في وجه العدوان وكذا المرابطي من الجيش واللجان الشعبية والتربويين الذين تجاوزا الظروف الإستثنائية الصعبة التي أفرزها إستمرار العدوان والحصار.

تخلل الحفل الذي حضره وكلاء وزارة التربية ووكيل أمانة العاصمة لقطاع التعليم والشباب زياد الرفيق عرض من ذاكرة أعياد الثورة.

سبأ
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