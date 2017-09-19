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آخر تحديث: الثلاثاء، 19 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:58:16م
مجلس النواب يقر دعوة الحكومة لحضور جلسة غد
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي.
المحكمة الاتحادية العليا العراقية تأمر بتعليق إستفتاء إستقلال إقليم كردستان العراق
أمرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الاثنين بتعليق الاستفتاء المرتقب بشأن استقلال إقليم كردستان العراق .. مؤكدة أن قرار الاستفتاء غير دستوري.
منطقة اليورو تسجل معدل تضخم 1.5بالمائة في أغسطس الماضي
ارتفع معدل التضخم الرئيسي في منطقة اليورو في أربعة أشهر خلال أغسطس الماضي.
المنتخب الوطني للناشئين يستهل تصفيات كأس آسيا بمواجهة مضيفه القطري
يستهل المنتخب الوطني لناشئي كرة القدم مشواره في تصفيات كأس آسيا تحت 16 عاماً بمواجهة مضيفه القطري غداً الأربعاء في أولى جولات المجموعة الخامسة التي تحتضن مبارياتها العاصمة القطرية الدوحة.
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  اقتصاد
ارتفاع الأسهم الأمريكية بشكل طفيف عند الفتح قبل اجتماع مجلس الاحتياطي
[19/سبتمبر/2017]
نيويورك- سبأ:
 ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف عند الفتح اليوم الثلاثاء وسجل المؤشر داو جونز مستوى قياسيا قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يستمر يومين ومن المقرر أن يستهل خطة لتقليص حيازات البنك من السندات.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 31.18 نقطة بما يعادل 0.14 في المائة إلى 22362.53 نقطة.

في حين زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.04 نقطة أو 0.12 في المائة إلى 2506.91 نقطة.

وصعد المؤشر ناسداك المجمع 10.62 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 6465.26 نقطة.

سبأ
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