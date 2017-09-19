اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع الأسهم الأمريكية بشكل طفيف عند الفتح قبل اجتماع مجلس الاحتياطي نيويورك- سبأ:

ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف عند الفتح اليوم الثلاثاء وسجل المؤشر داو جونز مستوى قياسيا قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يستمر يومين ومن المقرر أن يستهل خطة لتقليص حيازات البنك من السندات.



وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 31.18 نقطة بما يعادل 0.14 في المائة إلى 22362.53 نقطة.



في حين زاد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.04 نقطة أو 0.12 في المائة إلى 2506.91 نقطة.



وصعد المؤشر ناسداك المجمع 10.62 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 6465.26 نقطة.

سبأ [19/سبتمبر/2017]سبأ