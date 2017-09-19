رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل زيدان يجدد عقده مع ريال مدريد الأسباني لكرة القدم مدريد- سبأ:

أكد زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء إنه مدد عقده بالفعل مع النادي رغم عدم الإعلان عن ذلك رسمياً.



وذكرت وسائل الإعلام أن ريال مدريد مدد عقود العديد من لاعبيه خلال الأسابيع الأخيرة.



وقال المدرب الفرنسي في مؤتمر صحفي إنه أيضا مدد عقده الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية الموسم الحالي.. مضيفاً "تجديد العقد تم بالفعل لكن ذلك لا يعني شيئا.. أنا أتعامل مع مهام وظيفتي بشكل يومي ولا أفكر فيما أبعد من ذلك لأن الأمر معقد".



وتولى زيدان منصبه في يناير 2016 وقاده للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين متتالين والدوري المحلي لأول مرة منذ 2012م وكأس السوبر الأوروبية مرتين وكأس العالم للأندية مرة واحدة.



ويواصل ريال مدريد حملة الدفاع عن لقب الدوري يوم الأربعاء عندما يستضيف ريال بيتيس لكنه سيفتقد الظهير الأيسر ثيو هرنانديز الذي أصيب في كتفه خلال الفوز 3-1 على ريال سوسيداد يوم الأحد الماضي.



وقال النادي في بيان له اليوم الثلاثاء وسط تقارير إعلامية محلية تشير إلى أن اللاعب سيغيب لمدة أسبوعين "أظهر الفحص إصابته بخلع جزئي في الكتف الأيمن".

سبأ [19/سبتمبر/2017]سبأ