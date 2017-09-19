محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الاستعدادات للمشاركة في الاحتفالات بأعياد الثورة بسنحان صنعاء - سبأ:

ناقش اجتماع بمديرية سنحان وبني بهلول بمحافظة صنعاء اليوم برئاسة وكيل المحافظة للقطاع الجنوبي الشرقي عبد الملك الغربي الاستعدادات للمشاركة في الاحتفالات بأعياد الثورة.



وأكد الاجتماع الذي ضم مدير عام المديرية احمد طاهر نهشل ومدير المرور بالمحافظة العقيد مجيب الرحمن العمري ومدراء المكاتب التنفيذية بسنحان وبني بهلول، أهمية تهيئة مداخل العاصمة لتسهيل وصول المواطنين، تنظيم خطوط السير في مداخل العاصمة بالمديرية ومنع الازدحام.



وشدد الاجتماع علي أهمية الحشد والمشاركة في الاحتفال بالعيد الثالث لثورة 21 سبتمبر وإيصال رسالة للعالم بان الشعب اليمني صامد مهما تمادى العدوان في جرائمه .

سبأ [19/سبتمبر/2017]سبأ