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آخر تحديث: الثلاثاء، 19 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:58:16م
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وكيل وزارة الزراعة يتفقد أنشطة حملة مكافحة الجدمي بإب
[19/سبتمبر/2017]
إب - سبأ:
 تفقد وكيل وزارة الزراعة والري لقطاع الخدمات الزراعية الدكتور محمد الحميري ومعه نائب مدير مكتب الزراعة بمحافظة إب علي الصبري، مزارع القمح والشعير في قاع الحقل بمديرية يريم بالمحافظة.

واطلع الوكيل الحميري خلال الزيارة على أعمال حملة مكافحة حشرة دودة الجيش الإفريقي التي تنفذها وزارة الزراعة ممثلة بالإدارة العامة لوقاية النباتات في المناطق والمديريات المصابة بالحشرة.

وأشار الوكيل الحميري إلى أن مزارع القمح والشعير في قاع الحقل من أهم المناطق الإنتاجية والمتميزة في زراعة القمح والشعير والحبوب الغذائية الأخري.

وأكد أن حملة مكافحة حشرة الجدمي بالمناطق المصابة في إب تنفذ بواسطة ثمان فرق مكافحة ميدانية مزودة بمعدات ومرشات ومبيدات مخصصة للسيطرة على حشرة الجدمي .. لافتا إلى إستمرار جهود الحملة للسيطرة على هذه الآفة التي تهدد أحد أهم مصادر الأمن الغذائي في البلاد.

واستمع الدكتور الحميري خلال لقاءه بالمزارعين إلى الصعوبات التي تواجههم خاصة ما يتعلق بإنتاجية الحبوب الغذائية المختلفة.

وعبر المزارعون عن مخاوفهم من إنتشار هذه الحشرة على نطاق واسع كونها من الآفات الخطيرة التي تهدد نباتات القمح والشعير والحبوب الغذائية ما قد يحرمهم من الإستفادة من محاصيلهم في الموسم الزراعي الحالي.

وأشاد وكيل وزارة الزراعة بمستوى التوسع في زراعة محاصيل الحبوب الغذائية في قاع الحقل .. لافتا إلى أن توجيهات قيادة وزرة الزراعة عاجلة بهدف مكافحة الحشرة والسيطرة عليها والحد من تأثيراتها وأضرارها على محاصيل الحبوب الغذائية المختلفة.

ودعا الوكيل المزارعين والسلطة المحلية بالمحافظة إلى تسهيل مهام فرق المكافحة الميدانية وتمكينها من السيطرة على الحشرة وحماية محاصيل الحبوب من أضرارها .

سبأ
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