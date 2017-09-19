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آخر تحديث: الثلاثاء، 19 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:58:16م
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محافظ ذمار يدشن المرحلة الثانية من حملة التشجير في مدينة ذمار
[19/سبتمبر/2017]
ذمار - سبأ:
 دشن محافظ ذمار حمود محمد عباد اليوم بمدينة ذمار، المرحلة الثانية من حملة التشجير التي ينفذها صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة خلال موسم التشجير الحالي.

وخلال التدشين أشاد المحافظ عباد بجهود صندوق النظافة والتحسين في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة ذمار من خلال استمرار تنفيذ حملات التشجير ورفع مخلفات البناء والأسواق وإجراء التحسين وإزالة الأتربة المكدسة من الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة.

وأكد أهمية استكمال حملة التشجير لهذا الموسم من أجل الوقاية من الكثير من الأمراض الناجمة عن تلوث البيئة جراء تصاعد الأدخنة من عوادم السيارات والمعامل الصناعية بما يؤثر على التوازن البيئي.

فيما أوضح مدير صندوق النظافة والتحسين حيدر سودان أن المرحلة الثانية من حملة التشجير تأتي استكمالا للحملة التي تم تدشينها بداية العام وذلك احتفاء بأعياد الثورة.

وبين أن الحملة تهدف إلى غرس 400 شتلة من أشجار الزينة في شارع صنعاء- تعز عند المدخل الشمالي لمدينة ذمار وشارع الدائري الغربي وعدد من الشوارع الفرعية في المدينة.

بدوره اعتبر نائب مدير صندوق النظافة والتحسين بذمار ماجد التينة، أن تنفيذ الحملة يعكس صورة من صور صمود الشعب اليمني في وجه العدوان.

حضر التدشين مدير مكتب الأشغال هيصمي احمد هيصمي ومدير مكتب المحافظ فيصل حسان ومدير مكتب الثقافة محمد العومري ومدير الشؤون المالية بصندوق النظافة إبراهيم المروني.

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