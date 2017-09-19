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آخر تحديث: الثلاثاء، 19 - سبتمبر - 2017 الساعة 05:58:16م
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  عربي ودولي
الإعصار (ماريا) يجتاح جزر الكاريبي ويدمر منزل رئيس وزراء الدومينيكان!
[19/سبتمبر/2017]
سانتو دومينغو- سبأ:
 بلغ الإعصار (ماريا) الذي ضرب جزر منطقة الكاريبي، الدرجة الخامسة القصوى، وتسبب بأضرار واسعة في جمهورية الدومينيكان، وصولا إلى تدمير منزل رئيس الوزراء.

وبحسب وسائل الإعلام فقد كتب رئيس وزراء الدومينيكان روفيلت سكيرت في حسابه على موقع التواصل الإجتماعي (فيسبوك) أن الرياح انتزعت سقف منزله، وباتت المياه تغمره.. ومن ثم أبلغ سكيرت متابعي صفحته أنه تم إنقاذه وهو بخير.

لكن في تعليقات أخرى على حسابه، تحدث رئيس الوزراء عن تلقي تقارير أولية حول أضرار واسعة النطاق، وعبر عن خشيته من احتمال سقوط قتلى وجرحى، جراء انزلاقات ترابية تسببت بها الأمطار المستمرة.

هذا وتبلغ سرعة الرياح حاليا 260 كم، فيما حذر خبراء الأرصاد من خطر ارتفاع مستويات المياه في البحر بـ2-3 أمتار.

وإضافة إلى (ماريا) يواصل الإعصار (خوسيه) تقدمه قرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وكانت السلطات الأمريكية، قد أعلنت أن الإعصار (هارفي) الذي ضرب ولاية تكساس في أواخر أغسطس الماضي، تسبب بأكبر خسائر منذ 12 سنة، فيما بلغت الخسائر البشرية جراءه 60 قتيلا.

وفي 10 سبتمبر الجاري، اجتاح الإعصار (إيرما) ولاية فلوريدا، بعد أن ضرب كوبا وبورتوريكو والدومينيكان.. وبلغت حصيلة ضحايا الإعصار 55 قتيلا.

سبأ
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