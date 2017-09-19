محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قبائل بني مطر تجدد التأكيد على رفد الجبهات صنعاء - سبأ:

جددت قبائل بني مطر بمحافظة صنعاء تأكيدها على إستمرار رفد الجبهات بالرجال والمال دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.



واستنكرت قبائل وتنفيذي ومحلي المديرية في لقاء قبلي بحضور وكيلا المحافظة فارس الكهالي ومحمد الحباري، ما يرتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق اليمن أرضا وإنسانا.



وأكدت أهمية تعزيز التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته. مشددة على ضرورة المشاركة الفاعلة في الإحتفال بالذكرى الثالثة لثورة 21 سبتمبر.



وأشار قبائل بني مطر إلى أنه تم الإنتهاء من تجهيز قافلة غذائية دعما وإسنادا للمرابطين في ميادين الشرف والبطولة.



وفي اللقاء أشاد الوكيل الحباري ومدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار بسخاء قبائل بني مطر ورفدهم للجبهات بالمال والرجال، وثمنا التضحيات التي تقدمها قبائل بني مطر في الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره.

سبأ [19/سبتمبر/2017]سبأ